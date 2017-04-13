Крупнейший ритейлер Балкан ожидает финансирования в размере €150 млн

Обременённая долгами хорватская компания «Агрокор» вскоре получит 150 миллионов евро финансирования. Это позволит ей нормально работать полтора месяца.

«Агрокор» – крупнейший ритейлер не только Хорватии, но и всей Восточной Европы. Он занят в пищевой промышленности и розничной торговле.

7 апреля глава компании активизировал принятый ранее закон. Согласно ему, «Агрокором» теперь управляет правительство.

В первую очередь в компании планируют частично рассчитаться с местными поставщиками. Об этом сказал менеджер по кризисным ситуациям, которого назначили власти.

[Анте Рамляк, менеджер по кризисным ситуациям]:

«Вскоре мы соберём всю документацию, чтобы получить финансирование. Надеюсь, первый транш помощи поступит уже в четверг. Мы сможем расплатиться с поставщиками и пополнить запасы. Это важно, ведь нужно подготовиться к туристическому сезону».

«Агрокор» также – самый крупный работодатель на Балканах. Компания перешла под управление государства на прошлой неделе, когда оказалась на грани краха из-за долгов.

По словам менеджера по кризисным ситуациям, компания планирует договориться о дополнительном вливании в размере 300 миллионов евро.

Первую краткосрочную помощь в 150 миллионов окажут шесть банков, включая крупнейшего кредитора «Агрокорома» — Сбербанк России.

В компании работает около 60 тысяч человек. В долговую яму она опустилась во время быстрого расширения на рынках Словении, Боснии и Сербии. В настоящее время она владеет несколькими сетями розничных магазинов и промышленными предприятиями.

Долг «Агрокома» — 6 миллиардов 430 миллионов долларов. Он в шесть раз больше капитала компании. Это данные за сентябрь прошлого года. Эксперты говорят, что цифра за полгода могла значительно возрасти.

Новый управляющий компанией говорит, что в ближайшие дни пригласит международных экспертов и обсудит план реструктуризации.