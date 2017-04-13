Нитро-кофе – тренд Лондонского фестиваля

[Дхан Таманг, участник Лондонского фестиваля кофе]:
«95% моих клиентов просто поражены. Они всегда говорят, что кофе потрясающий, прекрасный. Это вдохновляет меня совершенствовать мастерство».
Кофе с узорами, несомненно, пользуется успехом. Но тренд фестиваля – нитро-кофе. Рецепт довольно прост: холодный напиток смешивают с азотом. В итоге он обретает мягкий сливочный вкус, а сверху его украшает нежная пена. Разливают такой кофе из кега.
[Хью Даффи, участник Лондонского фестиваля кофе]:
«Это отличный способ легко и быстро готовить кофе, и это нравится клиентам».
Специалисты считают: кофе, приготовленный в кеге, отлично бодрит.
[Ричард Кларк, участник Лондонского фестиваля кофе]:
«В таком напитке много кофеина. Например, по сравнению с капельным завариванием, кофеина остаётся почти в два раза больше».
А вот работники одной из лондонских кофеен отдают предпочтение профессиональной кофемашине. Такой аппарат можно запрограммировать вручную, и он приготовит кофе на любой вкус.
[Саймон Льютуэйт, участник Лондонского фестиваля кофе]:
«Люди всегда хотят знать, откуда говядина или где вырастили яблоки для сидра. Поэтому мы готовим кофе таким образом. Клиентам интересно, откуда их кофе и почему он такой вкусный».
Бодрящие свойства кофе люди открыли для себя в IX веке.