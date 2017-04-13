Эквадор: наводнения в регионах, пострадавших от землетрясения

В результате сильных дождей западная часть Эквадора – во власти наводнений. Ровно год назад эти же области пострадали от сильного землетрясения. Было разрушено 7000 зданий, погибло 650 человек. 25 тысяч остались бездомными.

По словам властей, сильное наводнение частично – тоже результат прошлогоднего землетрясения.

[Рафаэль Корреа, президент Эквадора]:

«Разрушенная земля – уязвимее, изменились гидрологические данные. Мы знали об этом и пытались разблокировать реки, но нельзя сделать это за несколько месяцев. Появились новые потоки. Эти новые данные в гидрологии нужно анализировать, чтобы избежать новых рисков».

Затоплено более 7 тысяч гектаров территории Эквадора. Под водой – бОльшая часть провинции Манаби. Снова разрушены дома и дороги. Ущерб оценивают в миллионы долларов. Особенно тяжело — тем, кто после землетрясения по-прежнему живёт в палатках.

[Рафаэль Корреа, президент Эквадора]:

«Во многих местах, где я побывал, например, в Сантане, которая больше всего пострадала, — есть стена, дамба, но из-за землетрясения её оказалось недостаточно, чтобы сдержать наводнение. Нынешний сезон дождей – очень сильный. Эксперты говорят: он будет сильнее, чем Эль-Ниньо 1998 года».

По данным метеорологов, сильнейшие ливни, обрушившиеся на Андские страны, — результат резкого потепления вод Тихого океана этой зимой.

От наводнений пострадали также Перу и Колумбия. Число жертв там исчисляется сотнями. На прошлой неделе президент Перу сообщил, что восстановление обойдётся нации в 3 миллиарда долларов в краткосрочном периоде и в 9 миллиардов – в долгосрочном.