Россия наложила вето на резолюцию СБ ООН по Сирии

Россия наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии. Его подготовили США, Великобритания и Франция. В документе ответственность за недавнюю химическую атаку в провинции Идлиб возложили на армию Башара аль-Асада. В резолюции также предлагали обязать официальный Дамаск предоставить планы полётов в день атаки и другие данные.

Документ набрал необходимые 10 голосов. Против выступили Россия и Боливия. Китай, Эфиопия и Казахстан воздержались.

Сразу после голосования представитель Великобритании отметил, что МИД Российской Федерации призвал провести расследование, но при этом страна отклонила резолюцию, которая бы это расследование начала. В ответ представитель РФ сказал, что в документе сразу, еще до расследования, уже назывался виновник химической атаки. А это не соответствует стандартам правосудия.

Сирийское правительство отрицает, что использует химическое оружие.

Между тем, в Москву прибыл Госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Впервые — на своей должности. Он встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Темой встречи стало будущее Сирии, а также сирийского президента Башара аль-Асада.

Тиллерсон ещё раз повторил позицию американского правительства: нынешний президент должен уйти с политической сцены.

[Рекс Тиллерсон, Госсекретарь США]:

«В конечном итоге, как мы считаем, Асад и его родственники не будут участвовать в управлении Сирией».

Лавров отметил, что борьба с терроризмом в Сирии будет невозможной, если свергнуть правительство.

[Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации]:

«Если с ИГИЛ действительно нужно бороться, и можно ИГИЛ победить, не пытаясь свергать режим, то, свергнув режим, вполне можно не то что не победить режим, а проиграть ИГИЛ».

На встрече также поднимались вопросы химической атаки в провинции Идлиб и ракетного удара США по авиабазе правительственных войск Сирии.