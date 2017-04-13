Африканских мигрантов превращают в рабов в Ливии

Гамбиец Бабукар Самба около года назад попытался перебраться в Европу. Он надеялся устроиться там, а потом помогать семье. Мужчина не мог и представить, что по пути попадёт в рабство.

Бабукар заплатил нелегальным перевозчикам, чтобы его отвезли в Триполи. Когда мигранта доставили в ливийский город Сабха и до конца пути оставалось ещё 800 километров, с него потребовали больше денег.

[Бабукар Самба, бывший мигрант]:

«За дорогу из Сабхи в Триполи обычно берут 330 долларов, но они назвали цену почти в два раза больше».

Если мигранту платить нечем, злоумышленники требуют, чтобы он просил денег у родственников. Если те бедны, человека заставляют работать. Платят при этом не всегда.

[Бабукар Самба, бывший мигрант]:

«Там можно попасть на стройку, стать чернорабочим, что-то подносить или смешивать цемент. < > Иногда араб скажет, что денег не даст, и крикнет: «Пошёл вон». Вот так и уходишь. Работал, а денег нет».

Так проходит три-четыре месяца. Но когда мигрант выплатит вымогаемую сумму, часто всё равно ничего не меняется. Его никуда не везут, и он остаётся в неволе.

Некоторых африканцев продают в гаражах и на автостоянках. За одного просят от 200 до 500 долларов США. Так называемые хозяева заставляют мигрантов работать вместо себя по несколько месяцев. Женщин принуждают к сексуальному рабству.

[Бабукар Самба, бывший мигрант]:

«Я не советую ни одному гамбийцу или любому другому чернокожему отправляться в такой путь. В Ливии я попал в рабство. Говорили, рабства больше нет. Оно есть в Ливии».

Вернуться домой Бабукару и ещё 160 гамбийцам помогла Международная организация по миграции. Все опрошенные мигранты рассказали, как их продавали в Сабхе. В неволю попадают, в основном, жители Нигера, Ганы и Гамбии. Некоторые погибают от недоедания. Международная организация по миграции бьёт тревогу, сообщая, что в Ливии в отношении мигрантов совершается много преступлений.