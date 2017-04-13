Две большие панды станут звёздами зоопарка в Нидерландах

В аэропорт Амстердама благополучно прибыли из Китая две большие панды. Зовут их Син Я и У Вэнь. Это новые питомцы зоопарка «Оувехандс», который расположен в городе Ренен.

Медведей встречают торжественно. В аэропорт приехали даже дети. Не забыли прихватить и бамбуковые веточки – любимое лакомство этих животных. Панд ждали в Нидерландах 16 лет. Столько времени понадобилось местным любителям животных, чтобы устроить их приезд.

В зоопарке «Оувехандс» построили специальный павильон, в котором и поселят долгожданных питомцев. На втором этаже будет работать китайский ресторан. Строительство здания спонсировали десятки компаний из КНР.

Большие панды обитают в Тибете и горных регионах провинции Сычуань. Со второй половины прошлого века они считаются национальной эмблемой Китая.

Мишки приносят детёнышей только раз в два года. В неволе большие панды размножаются очень редко.

В провинции Сычуань находится заповедник, где охраняют и разводят этих животных. Некоторых Китай сдаёт в аренду зоопаркам разных стран мира.