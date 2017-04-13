13 апреля 2017

ЕС грозит Венгрии судебными исками из-за политики Виктора Орбана

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Евросоюз грозит Венгрии судебными исками. Это ответ на действия венгерского правительства, которые, как считают в ЕС, подрывают права человека и демократию.

В Брюсселе обеспокоены новым законом об образовании, который утвердил премьер-министр Виктор Орбан. Согласно этому закону, университету Джорджа Сороса в Будапеште, возможно, придётся закрыться.

Центрально-Европейский университет миллиардер Сорос открыл в 1991 году для развития открытого общества и демократии в Восточной Европе. Власти Венгрии считают его центром либеральной оппозиции.

Первый заместитель председателя Еврокомиссии после встречи по вопросу Венгрии сказал, что университет нужно защитить.

[Франс Тиммерманс, первый зампредседателя Еврокомиссии]:
«Недавно утверждённый законопроект об образовании беспокоит европейские академические круги, а также политиков в Европе и за её пределами. Многие считают, что это попытка закрыть Центрально-Европейский университет».

Пока же в Комиссии досконально разбираются в вопросе.

[Франс Тиммерманс, первый зампредседателя Еврокомиссии]:
«Мы анализируем законопроект об образовании. Это непросто. Комиссия не хочет рисковать. Прежде чем подавать иски, мы должны быть полностью уверены, что страна-член нарушает законодательство ЕС».

Если Брюссель убедится в том, что законы были нарушены, то на Венгрию могут подать иск в высшую судебную инстанцию ЕС. Однако о серьёзных санкциях речи пока не идёт. Они бы, например, временно лишили Будапешт права голоса в блоке.

При этом Венгрия имеет в ЕС союзника — Пользу. Варшава, как и Будапешт, противостоит Брюсселю в ряде вопросов, таких как квоты на приём мигрантов и энергетические реформы.

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