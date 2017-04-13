В датском музее создали коллекцию мраморных носов и ушей

[Ян Киннберг Якобсен, куратор музея]:

«Эти скульптуры очень старые, им по 2000 лет и больше. Какое-то время они, возможно, лежали в земле, потом их снова устанавливали в зданиях. С течением времени они разрушались».

Эта необычная коллекция носов и ушей нашла своё место в датском музее Новая глиптотека Карлсберга. Прибыли сюда они вместе с древними статуями, но, как оказалось, не были их оригинальными частями.

У древних скульптур в первую очередь отбивались носы и уши, реже – конечности. Однако такие статуи покупали неохотно. И вот, например, римляне нашли выход.

[Ян Киннберг Якобсен, куратор музея]:

«В Риме было много мастерских, где делали очень хорошую замену утраченным частям и затем прикрепляли к древним произведениям искусства. Иногда они брали фрагменты разных древних скульптур и создавали из них одну статую».

Однако времена меняются, и теперь ценится не целостность скульптуры, а рука мастера. В датском музее решили вернуть статуям оригинальный вид и убрать приделанные носы и уши. Правда, это не всегда было возможно.

[Ян Киннберг Якобсен, куратор музея]:

«В некоторых случаях это нанесло бы непоправимый вред эстетике, а иногда скульптуры начинали просто разрушаться».

Вот так и появилась в глиптотеке коллекция носов и ушей из мрамора и гипса. В ней — более ста экспонатов.

[посетитель музея]:

«Да, довольно интересно посмотреть на коллекцию носов. Хотя это не реликвии, но ведь их создали, чтобы оживить статуи, восполнить недостающее».

Музей Новая глиптотека Карлсберга работает с конца XIX века. В нём представлены произведения искусства Древнего Египта, Древней Греции и Древнего Рима. Также есть коллекция работ художников Золотого века датской живописи.