Интернет-звёзды в Китае делают пластику, чтобы стать популярнее

Девушка работает в рекламном агентстве и подрабатывает диктором потокового интернет-вещания. Её цель – открыть свою собственную платформу в сети.
[Цзин Ци, диктор потокового вещания]:
«Операция позволит мне лучше выглядеть во время вещания, и поклонников у меня станет больше. Сегодня в обществе ценят внешность».
Потоковое вещание или видеостриминг в Интернете набирает в Китае невероятную популярность. Этими услугами пользуется уже почти половина всех китайских пользователей. Ещё три года назад об этом ничего не знали. Но уже в прошлом году в этой сфере заработали 4 миллиарда 300 миллионов долларов. К 2020 году, как ожидается, эта цифра увеличится в три раза.
Задача девушек – петь и флиртовать с поклонниками, а также просить их купить виртуальные подарки. Эти подарки и есть главный источник дохода и самих дикторов, и платформ потокового вещания, и агентств, которые занимаются отбором девушек и юношей.
[Цзинь Син, владелец веб-сайта по услугам пластических хирургов]:
«Конкуренция начинается в тот момент, когда люди заходят в вашу комнату потокового вещания. Вопрос в том, сколько из них готовы вам заплатить. На видео сложно кого-то обмануть, поэтому внешность имеет большое значение. Многие, чтобы зарабатывать больше, делают пластические операции».
В настоящее время в Китае работают десятки платформ потокового вещания. Создаются агентства по подбору дикторов и развиваются другие сопутствующие услуги.
При этом, тысячи платформ в последнее время закрыли, поскольку дикторов обвинили в провокационном поведении. Только в июле прошлого года работу прекратили более 4000 шоу-румов, а более 18 тысяч дикторов уволили или оштрафовали.
Цзин Ци, между тем, не боится трудностей. Говорит, уверена, что её ждёт успех.
[Цзин Ци, диктор потокового вещания]:
«Нужно пережить 72 часа, когда не можешь дышать носом, а только через рот, когда всё распухло. Потом станешь очень красивой. То есть, 72 часа или 3-5 дней ради красоты точно стоят всех страданий».
А вот как выглядит девушка через несколько недель после операции. Впрочем, на этом она останавливаться не собирается. На очереди — операция по увеличению глаз. Надеется, что после этого сможет зарабатывать ещё больше.