Интернет-звёзды в Китае делают пластику, чтобы стать популярнее

27-летняя Цзин Ци готовится к пластической операции. Она надеется, что с более миловидным лицом будет больше зарабатывать.

Девушка работает в рекламном агентстве и подрабатывает диктором потокового интернет-вещания. Её цель – открыть свою собственную платформу в сети.

[Цзин Ци, диктор потокового вещания]:

«Операция позволит мне лучше выглядеть во время вещания, и поклонников у меня станет больше. Сегодня в обществе ценят внешность».

Потоковое вещание или видеостриминг в Интернете набирает в Китае невероятную популярность. Этими услугами пользуется уже почти половина всех китайских пользователей. Ещё три года назад об этом ничего не знали. Но уже в прошлом году в этой сфере заработали 4 миллиарда 300 миллионов долларов. К 2020 году, как ожидается, эта цифра увеличится в три раза.

Задача девушек – петь и флиртовать с поклонниками, а также просить их купить виртуальные подарки. Эти подарки и есть главный источник дохода и самих дикторов, и платформ потокового вещания, и агентств, которые занимаются отбором девушек и юношей.

[Цзинь Син, владелец веб-сайта по услугам пластических хирургов]:

«Конкуренция начинается в тот момент, когда люди заходят в вашу комнату потокового вещания. Вопрос в том, сколько из них готовы вам заплатить. На видео сложно кого-то обмануть, поэтому внешность имеет большое значение. Многие, чтобы зарабатывать больше, делают пластические операции».

В настоящее время в Китае работают десятки платформ потокового вещания. Создаются агентства по подбору дикторов и развиваются другие сопутствующие услуги.

При этом, тысячи платформ в последнее время закрыли, поскольку дикторов обвинили в провокационном поведении. Только в июле прошлого года работу прекратили более 4000 шоу-румов, а более 18 тысяч дикторов уволили или оштрафовали.

Цзин Ци, между тем, не боится трудностей. Говорит, уверена, что её ждёт успех.

[Цзин Ци, диктор потокового вещания]:

«Нужно пережить 72 часа, когда не можешь дышать носом, а только через рот, когда всё распухло. Потом станешь очень красивой. То есть, 72 часа или 3-5 дней ради красоты точно стоят всех страданий».

А вот как выглядит девушка через несколько недель после операции. Впрочем, на этом она останавливаться не собирается. На очереди — операция по увеличению глаз. Надеется, что после этого сможет зарабатывать ещё больше.