Художник-самоучка создаёт шедевры на пасхальных яйцах

Совсем скоро христиане всего мира будут отмечать Пасху. Главный символ праздника – пасхальные яйца – по мнению поляка Мариуша, должны быть не просто красивыми, а — шедевральными.

Мариуш – художник-самоучка из небольшой деревни Слодков. Он мастерски изображает на скорлупе деревенские пейзажи, животных и даже картины Леонардо да Винчи. Но больше всего ему нравится рисовать лики святых.

[Мариуш Дубель, мастер по росписи пасхальных яиц]:

«Наверное, лет 10 назад мама уговорила меня разукрасить яйца на Пасху. Вот так всё и началось».

Рисует на куриных, утиных и страусиных яйцах. Техника — традиционная. Сначала варит яйца в луковой шелухе, чтобы скорлупа стала коричневой. Потом вырезает картины обычным канцелярским ножом. Затем наносит краску и покрывает лаком. Говорит, процесс долгий, но результат того стоит.

[Мариуш Дубель, мастер по росписи пасхальных яиц]:

«На создание картины на страусином яйце уходит 100-112 часов работы. Это бессонные ночи и постоянное напряжение. Но результат просто окрыляет».

Творчество поляка уже известно далеко за пределами его деревушки. Он продал более 4000 своих работ. Стоили они в среднем от 50 до 200 евро. А самое дорогое яйцо стоило 500 евро, поскольку было покрыто позолотой и серебром.

[Даниэль Недзялек, работник администрации Красницкого повята]:

«Он знаменит, потому что очень активный, любит рассказывать о своих работах, знакомиться с новыми людьми. Он не закрывается в своей мастерской и не создаёт пасхальные яйца только для себя».

Раскрашивать яйца – обычай очень древний. В христианстве пасхальное яйцо – символ воскресения Иисуса Христа.