13 апреля 2017

«Shen Yun – это бессмертная классика»

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Адвокат из калифорнийского округа Ориндж и его спутница посетили шоу Shen Yun и сказали, что концерт их восхитил.

[Дэвид Роберт, адвокат]:
«Это бессмертная классика. Такое увидишь только раз в жизни. Я рекомендую шоу всем».

Его поразило мастерство артистов, которые представляли китайский классический танец.

[Дэвид Роберт, адвокат]:
«Поразительная точность, которой добились усердной работой. И я говорю не про физическую подготовку: она на высоком уровне, поскольку выступали дети. Я говорю про реквизит, про платки, про головные уборы, тарелки, посуду — всё было поразительно точно. Даже платья струились слаженно. Точность просто невероятная. На сцене было по 12, 15 или 16 танцоров, и они делали всё точно».

Вместе с Дэвидом на шоу пришла его подруга Мария Дуг.

[Мария Дуг, бухгалтер]:
«Мне понравилось. Танцевальные движения были очень точные, и выступающие очень артистичные. Понравились костюмы. Очаровательно. Меня поразило абсолютно всё».

Дэвида и его спутницу впечатлило выступление сопрано.

[Мария Дуг, бухгалтер]:
«Удивительно. Её голос был просто супер! Это что-то неземное, потрясающе. Я никогда не видела такого исполнения сопрано вживую. Что-то неземное. Рекомендую это всем».

[Дэвид Роберт, адвокат]:
«Просто феноменально. Она – потрясающая. Она вложила в это свою душу. Также феноменально выступила исполнительница на двухструнном инструменте (эрху), она тоже играла потрясающе. Мне так понравилось. Я рад, что пришёл».

Дэвид также высоко оценил смысл, заложенный в шоу.

[Дэвид Роберт, адвокат]:
«В каждом номере я видел хорошего героя и плохого героя, а также силу Бога, который по-прежнему защищает добро. В самом деле, я получил огромное удовольствие. Я посоветую своим друзьям и сам приду в следующем году».

Далее Shen Yun выступит в калифорнийском Сан-Луис-Обиспо.

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