«Shen Yun – это бессмертная классика»

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Адвокат из калифорнийского округа Ориндж и его спутница посетили шоу Shen Yun и сказали, что концерт их восхитил.
Его поразило мастерство артистов, которые представляли китайский классический танец.
Вместе с Дэвидом на шоу пришла его подруга Мария Дуг.
Дэвида и его спутницу впечатлило выступление сопрано.
Дэвид также высоко оценил смысл, заложенный в шоу.[Дэвид Роберт, адвокат]:
«В каждом номере я видел хорошего героя и плохого героя, а также силу Бога, который по-прежнему защищает добро. В самом деле, я получил огромное удовольствие. Я посоветую своим друзьям и сам приду в следующем году».
Далее Shen Yun выступит в калифорнийском Сан-Луис-Обиспо.