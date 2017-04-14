Samsung собрала более 700 тыс. предзаказов на Galaxy S8

В Южной Корее, США и Канаде продавать новые телефоны начнут 21 апреля. К 12 апреля в компанию уже поступило более 720 тысяч предварительных заказов.
[Ко Тон Чин, глава мобильного подразделения Samsung]:
«Ещё рано что-то говорить, но предзаказов во многих странах мира больше, чем мы ожидали».
В компании уже сказали, что хотят довести количество заказов до миллиона.
Samsung надеется, что новая версия её флагманского смартфона поможет вернуть былые позиции на рынке. Особое внимание — Китаю. Там в последние несколько лет Samsung не могла пробиться в первую пятёрку крупнейших поставщиков мобильных телефонов. Конкуренцию составляли местные производители, такие как Huawei.
[Ко Тон Чин, глава мобильного подразделения Samsung]:
«Мы готовимся покорять китайский рынок с Galaxy S8 и S8 Plus. Даже если это будет долго, мы сохраним спокойствие и восстановимся на рынке Китая».
Компания также надеется, что сможет продавать и восстановленные модели Galaxy Note7. Причем, не только в развивающихся странах, как предполагалось раньше, но также в США и Канаде.