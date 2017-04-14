14 апреля 2017

Samsung собрала более 700 тыс. предзаказов на Galaxy S8

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Новый смартфон южнокорейской компании Samsung — Galaxy S8 — превзошёл своего предшественника по количеству предзаказов. И это несмотря на то, что S7 сняли с производства и продажи по всему миру из-за самовозгорающихся батарей.

В Южной Корее, США и Канаде продавать новые телефоны начнут 21 апреля. К 12 апреля в компанию уже поступило более 720 тысяч предварительных заказов.

[Ко Тон Чин, глава мобильного подразделения Samsung]:
«Ещё рано что-то говорить, но предзаказов во многих странах мира больше, чем мы ожидали».

В компании уже сказали, что хотят довести количество заказов до миллиона.

Samsung надеется, что новая версия её флагманского смартфона поможет вернуть былые позиции на рынке. Особое внимание — Китаю. Там в последние несколько лет Samsung не могла пробиться в первую пятёрку крупнейших поставщиков мобильных телефонов. Конкуренцию составляли местные производители, такие как Huawei.

[Ко Тон Чин, глава мобильного подразделения Samsung]:
«Мы готовимся покорять китайский рынок с Galaxy S8 и S8 Plus. Даже если это будет долго, мы сохраним спокойствие и восстановимся на рынке Китая».

Компания также надеется, что сможет продавать и восстановленные модели Galaxy Note7. Причем, не только в развивающихся странах, как предполагалось раньше, но также в США и Канаде.

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