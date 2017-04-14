14 апреля 2017

Белка-сладкоежка завелась в американском кафе

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Это — небольшое кафе-мороженое в Северной Каролине, а эта белка – его талисман. Приходит сюда за любимым лакомством.

[Скотт Мартин, владелец кафе]:
«Ванильное. Можем угостить мороженым без сахара».

Впервые белка пришла прошлым летом.

[Скотт Мартин, владелец кафе]:
«Она спустилась вниз, подружилась с клиентами, а потом просто схватила рожок и убежала на дерево».

С тех пор белка – постоянная гостья.

[Пэм Мартин, владелица кафе]:
«У неё есть маленькое мороженое».

Белку прозвали Паттер.

[Скотт Мартин, владелец кафе]:
«Можно позвать её по имени, и она тут же выскочит из дупла, спустится по дереву, спрыгнет на крышу, потом — на перила и будет ждать мороженого».

Белка привлекает в кафе посетителей.

[Пэм Мартин, владелица кафе]:
«Первое, о чём они спрашивают: «А Паттер здесь? Вы видели Паттер сегодня?» Они приходят к ней».

[Скотт Мартин, владелец кафе]:
«Здесь стало веселее. Этот зверёк играет с детьми, бегает по полю, гоняется за мячиком. Наш милый маленький талисман. Нам повезло с ней».

Любимое мороженое Паттер – ванильное.

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