Белка-сладкоежка завелась в американском кафе

«Ванильное. Можем угостить мороженым без сахара».
Впервые белка пришла прошлым летом.[Скотт Мартин, владелец кафе]:
«Она спустилась вниз, подружилась с клиентами, а потом просто схватила рожок и убежала на дерево».
С тех пор белка – постоянная гостья.[Пэм Мартин, владелица кафе]:
«У неё есть маленькое мороженое».
Белку прозвали Паттер.[Скотт Мартин, владелец кафе]:
«Можно позвать её по имени, и она тут же выскочит из дупла, спустится по дереву, спрыгнет на крышу, потом — на перила и будет ждать мороженого».
Белка привлекает в кафе посетителей.
[Пэм Мартин, владелица кафе]:
«Первое, о чём они спрашивают: «А Паттер здесь? Вы видели Паттер сегодня?» Они приходят к ней».
[Скотт Мартин, владелец кафе]:
«Здесь стало веселее. Этот зверёк играет с детьми, бегает по полю, гоняется за мячиком. Наш милый маленький талисман. Нам повезло с ней».
Любимое мороженое Паттер – ванильное.