Вернуть инвалидам смысл жизни и надежду

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Люди, которые могут самостоятельно передвигаться, не способны до конца понять проблемы обездвиженного недугом человека. Они и не догадываются, как много в его жизни значит инвалидная коляска.

В ней они могут любоваться природой, общаться с друзьями, заниматься инваспортом (вспомним волнующие и массовые параолимпиады) и даже… танцевать!

И если зайти на сайт специализированного магазина «Инвалидные коляски», там к каждому человеку (потенциальному заказчику) отнесутся чутко и терпеливо, помогут решить любой вопрос быстро, эффективно и деликатно. Здесь действительно широкий ассортимент приспособлений для людей с особыми потребностями.

Сотрудники компании, исходя из финансовых возможностей заказчиков, помогут им приобрести инвалидные коляски недорого, предоставив скидки. Для начала можно коляску взять напрокат, обкатать и убедиться в её надёжности, функциональности, а затем уже купить для личного и постоянного пользования.

Более того, в некоторых случаях сотрудники готовы помочь инвалиду в оформлении документов на получение от отдела социальной защиты денежной компенсации стоимости коляски, что предусмотрено законодательством. В каталоге магазина есть кресла-коляски, электроколяски, детские кресла, ходунки, пандусы, кресла и каталки с туалетом, коляски рычажные и с вертикализатором, подъёмники.

Здесь же можно заказать всё необходимое, чтобы оборудовать санузел для инвалидов, укомплектовать такси для перевозки людей с проблемами здоровья.

Где бы ни жил заказчик, ему подберут коляску и отправят в Москву, СПБ и другие регионы. Люди с ограниченными возможностями могут приобрести продукцию по приемлемой цене и высокого качества от таких известных производителей как Армед, Vermeiren N.V., Karma, Инкар-М, Мега Оптим, Fumagalli, Otto Bock, Invacare, Convaid, Akces-Med, Симс-2 и Катаржина.

Компания, идя навстречу своим клиентам, предлагает не только отличную технику, но и систему скидок, конкурентоспособные условия проката, продажи и быструю доставку.

Движение – жизнь, новые возможности, перспективы и надежды, и в этом весьма нуждаются десятки тысяч наших сограждан, среди которых – детки, люди в расцвете сил и возможностей, а также достигшие преклонного возраста. Инвалидные коляски и другие приспособления ощутимо улучшают качество их жизни, превращая серые будни – в дни, насыщенные яркими событиями.