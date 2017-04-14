Около 100 мигрантов утонули у берегов Ливии

[спасённый мигрант]:
«Я хотел добраться в Италию по морю. Но когда мы сели в лодку, бог не разрешил нам отправиться в Италию. Нас было 120 человек, а теперь осталось 22. 98 человек погибли в этой воде. Хочу поблагодарить полицию Ливии, которая нас спасла. Если бы ни они, нас бы здесь не было».
Лодка была надувной. Затонула она недалеко от западного пригорода Триполи.
Такие поездки организовывают нелегальные перевозчики. Ненадёжные суда, как правило, переполнены и не способны вынести непогоду. Когда они достигают международных вод, их обычно подхватывают европейские спасатели. Иногда людей снимает с борта и ливийская береговая охрана.
Ливия – главная отправная точка для мигрантов из стран Африки, которые пытаются добраться по Средиземному морю до берегов Европы. Ежегодно в опасный путь отправляется более 150 тысяч человек. В этом году это уже сделали уже почти 30 тысяч мигрантов. Более 700 человек погибли в пути.