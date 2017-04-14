Около 100 мигрантов утонули у берегов Ливии

[спасённый мигрант]:

«Я хотел добраться в Италию по морю. Но когда мы сели в лодку, бог не разрешил нам отправиться в Италию. Нас было 120 человек, а теперь осталось 22. 98 человек погибли в этой воде. Хочу поблагодарить полицию Ливии, которая нас спасла. Если бы ни они, нас бы здесь не было».

Снова трагедия у берегов Ливии. В море затонула лодка с мигрантами. В ней было 120 человек. Спасти удалось лишь 23.

Лодка была надувной. Затонула она недалеко от западного пригорода Триполи.

Такие поездки организовывают нелегальные перевозчики. Ненадёжные суда, как правило, переполнены и не способны вынести непогоду. Когда они достигают международных вод, их обычно подхватывают европейские спасатели. Иногда людей снимает с борта и ливийская береговая охрана.

Ливия – главная отправная точка для мигрантов из стран Африки, которые пытаются добраться по Средиземному морю до берегов Европы. Ежегодно в опасный путь отправляется более 150 тысяч человек. В этом году это уже сделали уже почти 30 тысяч мигрантов. Более 700 человек погибли в пути.