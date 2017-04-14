ООН завершает миссию по стабилизации на Гаити

Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, согласно которой Миссия ООН по стабилизации на Гаити завершится 15 октября этого года. Её заменят менее масштабной операцией, которая предназначена для поддержки общественного порядка в стране и подготовки национальной полиции.

Гаитяне решение приветствуют. Они обвиняют военный контингент в халатности, которая привела к распространению холеры. Её завезли миротворцы из Непала. Заболели более 800 тысяч человек, более 9000 погибли. Кроме того, миротворцев подозревают в сексуальном насилии. Также известно, что миротворцы из Шри-Ланки эксплуатировали гаитянских детей.

[Камиль Шарлемер, политик]:

«Необходимо мобилизовать все человеческие, технические и финансовые ресурсы ООН, чтобы возместить ущерб пострадавшим от холеры, а также – тысячам женщин и детей, которых подвергли сексуальному насилию, и тысячам матерей с детьми от отцов, адрес которых неизвестен». [Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН]:

«Что мы скажем этим детям? Миротворцы заботились об их безопасности? Мы должны признать произошедшее. Какие уроки извлечь из этого? Миротворцев отправляют в уязвимые сообщества, чтобы защищать невинных людей, а не эксплуатировать или насиловать их».

Миротворческая миссия ООН действует на Гаити с 2004 года. Её учредили после восстания и государственного переворота, в результате которого президент Жан-Бертран Аристид подал в отставку и покинул страну.

Миссию выполняют более 2340 военнослужащих. На неё ушло около 350 миллионов долларов. Почти 30% этой суммы поступали из США. Теперь Вашингтон намерен сократить финансирование миротворческих операций.

[Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН]:

«Соединённые Штаты разъяснили ООН и всем странам, предоставляющим военный контингент, что эти нарушения надо прекратить. Страны, которые отказываются контролировать своих солдат, должны понять: либо нарушения прекратятся, либо их военные вернутся домой, и финансирования больше не будет».

Новая миссия ООН начнёт работу на Гаити с 16 октября этого года. В её составе будет не более 1300 полицейских. Их задача – содействовать укреплению правоохранительных органов на Гати, наблюдать за соблюдением прав человека и защищать гражданских лиц, которым угрожает физическое насилие. Миссия завершится 15 апреля 2018 года.