14 апреля 2017

Суд в Страсбурге утвердил компенсации жертвам теракта в Беслане

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Европейский суд по правам человека постановил, что российские власти должны выплатить компенсации жертвам теракта в Беслане 2004 года. Общая сумма выплат — 2 миллиона 900 тысяч евро. Ещё 88 тысяч евро должны выплатить заявителям на судебные расходы.

В ЕСПЧ пришли к выводу, что много заложников погибло из-за плохо скоординированного штурма школы №1, которую захватили террористы.

Среди истцов — родители и родственники погибших. Говорят, что довольны решением суда.

[Эмма Тагаева, мать погибших в теракте]:
«То, что вынес сейчас Страсбург, поможет нам. Мы будем дальше добиваться расследования. Мы будем добиваться, чтобы по этому теракту были наказаны виновные. Потому что, как я уже сказала, безнаказанность порождает новые трагедии. Я как мать, которая потеряла своих детей, я не хочу, чтобы такую трагедию испытал ещё кто-либо. Это очень страшно — хоронить своих детей».

Из около 1000 заложников погибло более 330. Среди жертв было не менее 180 детей.

Суд также постановил: российское правительство знало, что вероятность нападения боевиков была велика, но не приняло «адекватных» мер и не усилило безопасность в школах.

В Кремле говорят: не могут согласиться с решением суда и будут подавать апелляцию. Об этом сказал Дмитрий Песков по время конференц-звонка.

[Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России]:
«Безусловно, нам невозможно согласиться с такой формулировкой. Стране, которая неоднократно подвергалась атакам террористов, к сожалению, список таких стран растёт, и растёт, к сожалению, регулярно. И поэтому такие формулировки, они конечно для такой страны, которая подверглась нападению, является абсолютно неприемлемой».

Школу в Беслане захватили 1 сентября во время торжественной линейки. Террористы требовали официально предоставить Чечне независимость.

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