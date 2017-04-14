Суд в Страсбурге утвердил компенсации жертвам теракта в Беслане

В ЕСПЧ пришли к выводу, что много заложников погибло из-за плохо скоординированного штурма школы №1, которую захватили террористы.
Среди истцов — родители и родственники погибших. Говорят, что довольны решением суда.
[Эмма Тагаева, мать погибших в теракте]:
«То, что вынес сейчас Страсбург, поможет нам. Мы будем дальше добиваться расследования. Мы будем добиваться, чтобы по этому теракту были наказаны виновные. Потому что, как я уже сказала, безнаказанность порождает новые трагедии. Я как мать, которая потеряла своих детей, я не хочу, чтобы такую трагедию испытал ещё кто-либо. Это очень страшно — хоронить своих детей».
Из около 1000 заложников погибло более 330. Среди жертв было не менее 180 детей.
Суд также постановил: российское правительство знало, что вероятность нападения боевиков была велика, но не приняло «адекватных» мер и не усилило безопасность в школах.
В Кремле говорят: не могут согласиться с решением суда и будут подавать апелляцию. Об этом сказал Дмитрий Песков по время конференц-звонка.
[Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России]:
«Безусловно, нам невозможно согласиться с такой формулировкой. Стране, которая неоднократно подвергалась атакам террористов, к сожалению, список таких стран растёт, и растёт, к сожалению, регулярно. И поэтому такие формулировки, они конечно для такой страны, которая подверглась нападению, является абсолютно неприемлемой».
Школу в Беслане захватили 1 сентября во время торжественной линейки. Террористы требовали официально предоставить Чечне независимость.