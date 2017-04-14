14 апреля 2017

Индиец 22 года живёт взаперти в теле младенца

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На первый взгляд может показаться, что это младенец, только немного странный. На самом деле индийцу Манприту Сингху – 22 года.

До шести месяцев мальчик развивался нормально, но потом полностью перестал расти. Он также не умеет стоять без поддержки, ходить и говорить.

Рост Манприта – 58 сантиметров, вес – 7 килограммов.

[Маджит Каур, мать 22-летнего «младенца»]:
«Я вынашивала его 10,5 месяцев. Через полгода или год мы поняли, что он не может говорить. Мы обращались ко многим врачам, но никто не смог найти лекарство от его болезни».

У родителей Манприта есть ещё двое младших детей. Они развиваются совершенно нормально.

Манприту же врачи так и не смогли поставить точный диагноз. Некоторые считают, что у него – редкий сбой в работе щитовидной железы.

[Хемрадж, врач]:
«Нам приносят этого человека уже долгое время – всегда, когда с ним что-то не так. Мы отправляли его родителей и в более крупную больницу, потому что с тех пор как он родился, он не растёт».

Ну а в родной деревне Манприта в штате Пенджаб его приняли за божество. Соседи приходят поклониться ему и просят благословений. Говорят – помогает.

Такая остановка развития в младенческом возрасте – в истории медицины случай не единичный. Но происходят они крайне редко.

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