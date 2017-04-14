Какие фильмы вошли в конкурсную программу Каннского кинофестиваля?

Директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо 13 апреля объявил список фильмов, которые примут участие в конкурсной программе этого года. Это 18 кинолент. Среди них — работы американских кинорежиссёров Софии Копполы и Тодда Хейнса, а также японских режиссёров Наоми Кавасэ и Куросавы Киёси.

Жюри в этом году возглавит испанский кинематографист Педро Альмодовар. Среди звёзд, которые, как ожидается, пройдут по красной дорожке, — Николь Кидман, Мишель Уильямс, Хоакин Феникс, Коллин Фаррелл, Диана Крюгер, а также комики Бен Стиллер и Адам Сэндлер.

Бывшая неразлучная пара «Сумерек» Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт тоже вернутся на Французскую Ривьеру. Но в этом году они сыграли в разных фильмах.

Россию представят Сергей Лозница и Андрей Звягинцев. Лозница привезёт фильм «Кроткая». Это экранизация одноимённой повести Фёдора Достоевского. Звягинцев же покажет свой фильм «Нелюбовь» о кризисе семейной жизни.

Картины Звягинцева уже удостаивались наград в Каннах. Так, в 2007 году «Золотую пальмовую ветвь» за лучшую мужскую роль завоевал его фильм «Изгнание». А в 2014 году награду дали ленте «Левиафан» в категории лучший сценарий.

В этом году Каннский кинофестиваль пройдёт в 70-й раз. Показы начинаются 17 мая.