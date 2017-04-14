14 апреля 2017

Древние артефакты Боливии уберегли от продажи на чёрном рынке

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Многие из этих артефактов — из цивилизации инков. Власти Боливии объявили, что уберегли их от продажи на чёрном рынке. Около двадцати гончарных изделий собирались незаконно вывезти в США.

По словам чиновников, древние ценности изъяли в аэропорту Эль-Альто. Туда их привезли из Перу. Контрабандистов пока не арестовали.

[Карлос Ромеро, министр внутренних дел Боливии]:
«Боливийская полиция провела операцию на контрольно-пропускном пункте. Она обнаружила древности, очень ценные не только с экономической точки зрения, но также — с культурной и исторической. Некоторые происходят из цивилизации инков».

Ряд артефактов также принадлежит цивилизации чиму. Это доколумбовая культура Южной Америки. Она существовала с XIII по XV века нашей эры.

[Хонни Тола, замминистра культуры Боливии]:
«Конечно, это заслуга Министерства культуры. Мы хорошо скоординировались с полицией, поэтому и смогли обнаружить древности. В общей сложности было 17 артефактов. Среди них —
корзины и керамика».

Также среди древних ценностей – вазы с элементами в виде животных.

Партию оценивают в десятки тысяч долларов.

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