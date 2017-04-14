Древние артефакты Боливии уберегли от продажи на чёрном рынке

По словам чиновников, древние ценности изъяли в аэропорту Эль-Альто. Туда их привезли из Перу. Контрабандистов пока не арестовали.
[Карлос Ромеро, министр внутренних дел Боливии]:
«Боливийская полиция провела операцию на контрольно-пропускном пункте. Она обнаружила древности, очень ценные не только с экономической точки зрения, но также — с культурной и исторической. Некоторые происходят из цивилизации инков».
Ряд артефактов также принадлежит цивилизации чиму. Это доколумбовая культура Южной Америки. Она существовала с XIII по XV века нашей эры.
[Хонни Тола, замминистра культуры Боливии]:
«Конечно, это заслуга Министерства культуры. Мы хорошо скоординировались с полицией, поэтому и смогли обнаружить древности. В общей сложности было 17 артефактов. Среди них —
корзины и керамика».
Также среди древних ценностей – вазы с элементами в виде животных.
Партию оценивают в десятки тысяч долларов.