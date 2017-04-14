14 апреля 2017

Писательница из Торонто: «Шоу Shen Yun — неповторимое»

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Порой шоу не только дарит зрительное наслаждение, но и заставляет задуматься. Это на себе ощутила писательница из Торонто Ребекка Спур на концерте Shen Yun.

[Ребекка Спур, автор в Waterfront Magazine]:
«Незабываемые впечатления. Столько культуры, столько многогранности, столько вдохновения, удивительные техника и дисциплина. Просто нет слов. Это было потрясающе».

Ребекка говорит: шоу её просветило.

[Ребекка Спур, автор в Waterfront Magazine]:
«Это как попасть в другое измерение и в будущее одновременно – туда, где нас всех объединяет общая высшая цель, призвание свыше. Вот что я прочувствовала. Речь о божественном начале внутри нас. И это шоу озаряет надеждой. Надеждой на светлое будущее и на то, что у человечества всё будет хорошо».

По мнению Ребекки, изюминка представления – игра на эрху. Это китайский двухструнный музыкальный инструмент.

[Ребекка Спур, автор в Waterfront Magazine]:
«Это было поэтично, эмоционально и очень реально. На мгновение тебя куда-то уносит, и начинаешь всё это ощущать».

Теперь Ребекке хочется всем рассказать о Shen Yun.

[Ребекка Спур, автор в Waterfront Magazine]:
«Такое шоу нельзя пропустить. Оно, и правда, единственное в своём роде. Оно берёт за душу. Оно трогает сердце и сознание. Такая культура актуальная и сегодня. Оно историческое, но и безвременное, культовое. Рекомендую его всем».

Следующая остановка Shen Yun – Голливуд.

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