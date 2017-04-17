Россия открывает новые залежи золота в холоднейшем месте на Земле

Зимой здесь так холодно, что ломается металл. Когда немного теплеет, в Оймяконском районе Якутии начинают просеивать землю в поисках золота.

Но некогда богатые залежи шлихового золота, расположенные у поверхности, истощаются. Производители вынуждены использовать более дорогой метод: выкапывать карьеры и добывать золотую руду.

Скоро здесь заработают два новых карьера. Впервые после распада Союза. С их помощью Россия надеется остаться третьим крупнейшим добытчиком золота в мире после Китая и Австралии. На четвёртом месте — США.

Слабый рубль привлекает иностранные инвестиции. А они жизненно необходимы для населения этого самого холодного обитаемого места на Земле.

Работать здесь очень непросто. Прямых перелётов в регион нет. А температура часто опускается ниже минус 50.

На этом карьере планируют добывать 3 тонны золота в год.

[Александр Тулупцов, гендиректор ПАО «Высочайший»]:

«Пуск планируется в первой декаде июня. К этому времени все пусконаладочные работы будут завершены. На сегодняшний день это будет самый крупный горнообогатительный комбинат в Оймяконском улусе. То есть планируется 400 рабочих мест».

Первоначальные инвестиции составили 113 миллионов долларов. Окупиться должны через 5-6 лет.

Объёмы добычи шлихового золота в России значительно сократились — более чем в три раза по сравнению с 90-ми годами прошлого века. В Оймяконском районе в прошлом году добыли 9 тонн золота, а в целом по стране – 297 тонн.