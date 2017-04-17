В результате взрыва в Сирии погибло более 100 эвакуированных

112 человек погибли в результате субботнего подрыва колонны автобусов в пригороде сирийского Алеппо. Среди них — 98 мирных жителей, а также гуманитарные работники и повстанцы. Около 50 человек получили ранения. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека со штаб-квартирой в Лондоне.

Автобусы везли эвакуированных из двух шиитских деревень, которые удерживают боевики. Как сообщается, нападение совершил террорист-смертник. Он врезался в конвой с автобусами на автомобиле, начинённом взрывчаткой. Ответственность за атаку пока никто не взял.

Ранее сирийские военные и повстанцы заключили соглашение об эвакуации людей из четырех населённых пунктов. Это подконтрольные боевикам шиитские деревни Аль-Фуа и Кафрия, а также города Мадайя и Забадани, которые осаждают силы Асада.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, из деревень эвакуировались около пяти тысяч человек, а из городов — около двух тысяч, включая повстанцев с их семьями.

Однако колонны с автобусами застряли на двух КПП после того, как выполнение договора застопорилось. В это время и произошло нападение.

Прождав около 28 часов, остальные колонны смогли продолжить путь.

Сообщается, что в ночь на воскресенье эвакуированные из Мадайи благополучно прибыли в удерживаемый повстанцами Идлиб.