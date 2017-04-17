Япония готовится к наплыву беженцев из КНДР

[Синдзо Абэ, премьер-министр Японии]:

«Администрация Трампа очень ясно показала, что не будет проявлять «стратегического терпения», и что она рассматривает все варианты решения проблемы. Такой подход наша страна поддерживает».

Премьер-министр Японии поддержал позицию США в отношении Северной Кореи. Своё заявление он сделал перед парламентом 17 апреля, на следующий день после неудачного запуска ракеты в КНДР.

15 апреля в Пхеньяне состоялся масштабный военный парад. Он был приурочен к 105-летней годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена. А на следующий день КНДР провела запуск баллистической ракеты. Как сообщили южнокорейские военные, попытка была неудачной.

[Синдзо Абэ, премьер-министр Японии]:

«Северная Корея показала свою военную силу на параде 15-го числа. Там показали баллистические ракеты нескольких типов, включая новые. 16-го они попытались запустить баллистическую ракету. Конечно, важно поддерживать мир дипломатическим путём. Но диалог ради диалога абсолютно бесполезный».

В преддверии парада США направили к корейскому побережью военные корабли во главе с атомным авианосцем. Кроме того, Белый дом заявил, что не исключена военная операция в отношении КНДР.

Японский премьер-министр сказал, что ожидает наплыва беженцев из Северной Кореи.

[Синдзо Абэ, премьер-министр Японии]:

«Если к нам хлынут беженцы, нам нужно продумать действия, например, как их защитить, каков процесс въезда в Японию, как мы их разместим, как будем определять, кто имеет право на нашу защиту».

Между тем, в Южную Корею с официальным визитом прибыл вице-президент США Майк Пенс. Он встретился с исполняющим обязанности президента страны, а также посетил демилитаризованную зону на границе с КНДР.