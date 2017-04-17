660 человек надели костюм Бродяги Чарли Чаплина

Котелок, широкие штаны и трость. Образ маленького Бродяги из фильмов с Чарли Чаплином решили примерить на себя 662 человека. Они собрались возле музея Чаплина в швейцарском городе Веве. 16 апреля со дня рождения знаменитого мастера кинематографа исполнилось 128 лет.

[Юджин Чаплин, сын Чарли Чаплина]:

«Думаю, маленький Бродяга – это персонаж, которого знают все, он универсален. У каждого внутри есть такой бродяжка Чарли, поэтому все узнают в нём себя».

В Бродягу нарядились и взрослые, и дети. Цели тут две: установить мировой рекорд и воздать должное гуманистическим ценностям Чарли Чаплина.

[участница мероприятия]:

«Каждая его роль – это потрясающее проявление человечности, огромного уважения к людям и безграничной чуткости к окружающим. Мне кажется, это очень мирные персонажи». [участник мероприятия]:

«Для меня Чаплин – тот, кто осуждает диктатуру, бросает ей вызов, делает образ диктаторов смешным и с помощью смеха разоблачает их, раскрывая изъяны. В наши дни таких героев нам не хватает». [Жан-Пьер Пижон, директор музея Чарли Чаплина]:

«Если посмотреть на все трения, которые сейчас разрушают мир, и посмотреть фильм «Великий диктатор» или «Новые времена», то идея этих фильмов по-прежнему актуальна и тесно связана с сегодняшней реальностью».

16 апреля также исполнился год со дня открытия музея, посвящённого Чарли Чаплину.

[Жан-Пьер Пижон, директор музея Чарли Чаплина]:

«За год существования музея мы приняли около 300 тысяч посетителей. Мы приятно удивлены и очень рады такому числу гостей».

Чарли Чаплин был английским и американским киноактёром, режиссёром, сценаристом и композитором. Его образу Бродяги подражали и другие известные актёры и комики. Чарли Чаплин скончался в 1977 году в городе Веве в возрасте 88 лет.