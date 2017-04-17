Референдум в Турции: президент готовится изменить конституцию

[Тайип Эрдоган, президент Турции]:

«Хочу, чтобы результат референдума о конституционной реформе принёс только хорошее. Наш народ ещё раз пришёл на пункты голосования и осознанно выразил отношение к изменению конституции, которое утвердил парламент».

Президент Турции Тайип Эрдоган выступил перед сторонниками после референдума о конституционной реформе. Он объявил о своей победе. По предварительным результатам, более 51% граждан Турции поддержали предложение наделить главу государства большими полномочиями.

Кроме того, Эрдоган сказал, что снова поднимет вопрос о введении в стране смертной казни. По его словам, если оппозиция не поддержит эту идею, то он, возможно, организует ещё один референдум.

При этом, если Турция вернётся к высшей мере наказания, то дорога в Европейский союз для неё закроется окончательно.

Сразу после того как объявили предварительные результаты, на улицы Стамбула вышли протестующие. Они призывают не соглашаться с предстоящими изменениями.

Тем временем, лидер главной оппозиционной партии Турции сказал, что сам процесс голосования вызывает много вопросов. По его словам, избирательная комиссия допустила ошибку: разрешила учитывать бюллетени даже без штампа участков для голосования. Исключение: прямые доказательства того, что их внесли извне.

[Кемаль Кылычдароглу, лидер Республиканской народной партии]:

«Из-за этой ошибки референдум стал неоднозначным. Неправильное, незаконное решение сделало этот референдум неоднозначным. Мы считаем, что это неправильно. Мы будем добиваться справедливости».

Изменение конституции для перехода к президентской системе правления ранее утвердили парламент и президент Турции.