17 апреля 2017

Как в немецком городе метали пасхальные яйца

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В городке Хорхаузен на западе Германии снова метали пасхальные яйца. Большинство немцев на Пасху играют в охоту на шоколадных зайцев. Но здесь уже несколько десятилетий устраивают соревнование: кто дальше бросит яйцо.

В этот раз с погодой не повезло. Идёт дождь. Но желающих поучаствовать — хоть отбавляй. Приходят целыми семьями.

[Томас Шмидт, мэр Хорхаузена]:
«Мы принимаем всех: от мала до велика. Мы также предлагаем угощения. Каждый участник чувствует нашу заботу. Конкурс бросания пасхальных яиц, в самом деле, — особое мероприятие».

Правила просты. Каждый участник получает одно сваренное вкрутую яйцо. Кто бросит дольше в своей возрастной категории и при этом свой «метательный снаряд» не разобьёт – победитель.

Мэр Хорхаузена говорит, что разноцветными символами Пасхи не разбрасываются. Все яйца после конкурса съедают.

[Томас Шмидт, мэр Хорхаузена]:
«Все яйца в конце собирают и раздают детям и всем, кто не успел уйти. Немного яиц, которые разбились в лепёшку, потом весь день доедают птицы. Они тоже празднуют Пасху».

[жительница Хорхаузена]:
«Это традиция Хорхаузена, она существует много лет. Как местные жители мы тоже её часть».

[житель Хорхаузена]:
«Подобное есть только у нас. И, когда видишь такое, то очень счастлив».

Местные жители говорят, что традиция метания существует в Хорхаузене уже более 80 лет.

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