Как в немецком городе метали пасхальные яйца

В этот раз с погодой не повезло. Идёт дождь. Но желающих поучаствовать — хоть отбавляй. Приходят целыми семьями.
[Томас Шмидт, мэр Хорхаузена]:
«Мы принимаем всех: от мала до велика. Мы также предлагаем угощения. Каждый участник чувствует нашу заботу. Конкурс бросания пасхальных яиц, в самом деле, — особое мероприятие».
Правила просты. Каждый участник получает одно сваренное вкрутую яйцо. Кто бросит дольше в своей возрастной категории и при этом свой «метательный снаряд» не разобьёт – победитель.
Мэр Хорхаузена говорит, что разноцветными символами Пасхи не разбрасываются. Все яйца после конкурса съедают.
[Томас Шмидт, мэр Хорхаузена]:
«Все яйца в конце собирают и раздают детям и всем, кто не успел уйти. Немного яиц, которые разбились в лепёшку, потом весь день доедают птицы. Они тоже празднуют Пасху».
[жительница Хорхаузена]:
«Это традиция Хорхаузена, она существует много лет. Как местные жители мы тоже её часть».
[житель Хорхаузена]:
«Подобное есть только у нас. И, когда видишь такое, то очень счастлив».
Местные жители говорят, что традиция метания существует в Хорхаузене уже более 80 лет.