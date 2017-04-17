Впервые за тысячи лет в Бельгии родилась росомаха

После ледникового периода росомахи встречались по всей Европе. Теперь, в основном, живут в регионах с холодным климатом: в России и Скандинавии. При этом среда их обитания сокращается из-за глобального повышения температуры.
В бельгийском природном парке детёныш родился в феврале. В апреле впервые вышел из логова. По словам специалистов, это самочка. Уже в мае она станет взрослой. Однако ещё два года проживёт рядом с матерью по кличке Скалли. После этого самку перевезут в другой национальный парк. Имя молодой росомахе пока не выбрали.
В настоящее время в Европе насчитывается 1300 росомах. Из них 116 живут в 45 природных парках разных стран.
Росомаха – хищное млекопитающее семейства куньих. Существуют два её подвида – североамериканский и европейский.
Росомаха считается санитаром леса — охотится на больных, раненых и ослабевших животных. Может поедать остатки добычи других хищников. Изредка нападает на крупных копытных, а иногда отбивает добычу у волков и рысей. Росомаха – опасный хищник, встречи с ней избегают даже медведи.