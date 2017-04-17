Впервые за тысячи лет в Бельгии родилась росомаха

В бельгийском парке дикой природы специалисты заметили детёныша росомахи. Похоже, размножение этого вида произошло на территории Бельгии впервые за последние несколько тысяч лет. Обычно здесь селят уже взрослых особей.

После ледникового периода росомахи встречались по всей Европе. Теперь, в основном, живут в регионах с холодным климатом: в России и Скандинавии. При этом среда их обитания сокращается из-за глобального повышения температуры.

В бельгийском природном парке детёныш родился в феврале. В апреле впервые вышел из логова. По словам специалистов, это самочка. Уже в мае она станет взрослой. Однако ещё два года проживёт рядом с матерью по кличке Скалли. После этого самку перевезут в другой национальный парк. Имя молодой росомахе пока не выбрали.

В настоящее время в Европе насчитывается 1300 росомах. Из них 116 живут в 45 природных парках разных стран.

Росомаха – хищное млекопитающее семейства куньих. Существуют два её подвида – североамериканский и европейский.

Росомаха считается санитаром леса — охотится на больных, раненых и ослабевших животных. Может поедать остатки добычи других хищников. Изредка нападает на крупных копытных, а иногда отбивает добычу у волков и рысей. Росомаха – опасный хищник, встречи с ней избегают даже медведи.