Поклонники «Звёздных войн» отметили 40-летие первой серии киносаги

Сотни дартов вейдеров, принцесс лей, люков скайуокеров, штурмовиков и других персонажей собрались в американском городе Орландо. Поклонники «Звёздных войн» отмечают 40-летие киносаги.

В 1977 году мир впервые увидел межгалактические баталии, которые снял Джордж Лукас. С тех пор армия поклонников постоянно росла. Сегодня это целое движение.

На праздничные мероприятия пришли исполнители главных ролей последней серии. Они намекнули, что увидят зрители в следующем фильме «Звёздные войны: Последние джедаи».

[Дэйзи Ридли, актриса]:

«Я на самом деле могу вам кое-что рассказать. Совсем немножко. В «Последних джедаях» мы погружаемся в историю Рей. Предыдущая серия заканчивается ожиданием, что же она получит от Люка. Многие знают, что, когда встречаешь своего героя — это может быть непросто, можно столкнуться с тем, чего не ожидал». [Джон Бойега, актёр]:

«»Последние джедаи» – это испытание для всех героев, и особенно для Финна. Теперь он хочет найти своё место в жизни. Хочет ли он присоединиться к Сопротивлению или же продолжать убегать от Первого Ордена? Увидим».

Приоткрыли завесу не только актёры, но и сама кинокомпания Disney. Специально к юбилею она выпустила первый официальный трейлер серии.

Вышла на сцену и новая героиня фильма. Она немного рассказала о своём персонаже.

[Келли Мари Трэн, актриса]:

«Я так взволнована. Мою героиню зовут Роуз. Она вместе с Сопротивлением. Не могу дождаться момента, когда вы её увидите».

Мировая премьера фильма «Звёздные войны: Последние джедаи» состоится в декабре этого года.