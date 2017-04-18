В туалетах Пекина бумагу выдают аппараты с технологией распознавания лица

В парках Пекина используют высокие технологии, чтобы пресечь кражу туалетной бумаги в общественных уборных. Там появились необычные дозаторы. Они не просто ограничивают количество бумаги до полоски длиной 70 сантиметров.

Аппарат ещё и «умный». Система распознавания лица запоминает посетителя и в следующий раз выдаст ему ещё один кусок бумаги только через девять минут.

Такой аппарат появился в общественном туалете парка возле храма Неба. Комплекс находится в центре Пекина, и каждый день его посещают тысячи туристов.

[Лэй Чжэньшань, разработчик аппарата]:

«Этот аппарат создали, чтобы не позволять людям напрасно расходовать туалетную бумагу. Когда бумага была в обычном держателе, люди бесконечно её отматывали».

Ранее в этом месяце китайские СМИ сообщали, что посетители парка отматывают слишком много бумаги, а некоторые набивают бумагой свои сумки.

Люди говорят, что недостатки у такой системы есть, но в целом она полезная.

[житель Пекина]:

«Для большинства людей, конечно, немного медленно, особенно если срочно нужно в туалет. Но если посмотреть с другой стороны, поставить себя на место других, то эта идея очень хорошая». [турист из провинции Цзянсу]:

«Это экономит бумагу, удобно, потому что даже не нужно мотать».

Работники общественного туалета говорят, что экономия налицо. Раньше они загружали по 14 рулонов туалетной бумаги в день. Теперь только четыре.