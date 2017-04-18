Деревянная мечеть без гвоздей стоит в Боснии 180 лет

Эта деревянная мечеть в боснийском городе Бужим выросла ещё в начале XIX века, но стоит по сей день. Местные плотники строили её по старинке – без гвоздей.

[Эмин Гросиц, имам]:

«В те времена новые технологии не доходили сюда, и мастера строили по-старинке».

Во время возведения мечети не использовали ни одного гвоздя или других металлических деталей. Построили её из дуба.

К мечети пристроена и башня-минарет. Наверх ведёт деревянная винтовая лестница. Башня окружена балконом.

[Эмин Гросиц, имам]:

«Если прийти в мечеть весной, когда у нас дуют сильные ветры, то можно почувствовать, как она покачивается, и услышать, что стены поскрипывают словно плетёная корзина».

Построили мечеть в 1838 году. В то время Босния входила в состав Османской империи. Сохранился даже исторический документ, подписанный османским губернатором. Он де-факто разрешал возведение мечети.

Её площадь – почти 300 квадратных метров. Поместиться здесь могут около 1000 человек.

В праздники мечеть заполняют верующие. Но в обычные дни сюда приходят немногие, в основном, — пожилые.

[посетитель мечети]:

«Я привык молиться в этой мечети по пятницам, привык к ней самой. У современных мечетей тоже есть своё очарование, но думаю, пленительная сила этого места неповторима».

В 2003 году боснийская комиссия по сохранению культурного наследия добавила деревянную мечеть в Бужиме в список охраняемых архитектурных памятников.