Дети и подростки в Мосуле вернулись в школу

Десятки иракских детей и подростков вновь торопятся на уроки. В одной из школ восточного Мосула возобновили занятия. В западной части города по-прежнему слышны выстрелы. Правительственные силы атакуют последнюю цитадель террористов «Исламского государства» — группировки, запрещённой в России и других странах.

Близость боёв не останавливает ни учеников, ни учителей.

[Манар Махмуд, школьница]:

«Пока здесь были боевики, было плохо. Но теперь они ушли, и можно учиться. Они были плохими: учили нас джихаду, учили воевать, и поэтому мы перестали ходить в школы. Здесь мы не были два с половиной года. Родители не пускали нас».

Это подтверждают и преподаватели. Одна из учительниц дала интервью, но отказалась назвать имя и показать лицо, опасаясь мести исламистов.

[учительница из Мосула]:

«Нас заставили работать, но ученики перестали приходить, потому что учебная программа стала омерзительной, а методы боевиков были очень жестокими и грубыми. Многие родители перестали отпускать детей в школу».

Вскоре боевики закрыли школу, однако не взорвали её, как многие другие здания. При этом опустошили библиотеку, уничтожив неугодные им книги.

В январе армия Ирака освободила восточную часть Мосула. А на прошлой неделе поступили новые учебники. И учителя решили не терять времени. Пока работают как волонтёры, денег им не платят. Дети же изголодались по знаниям.

[учительница из Мосула]:

«Мы поможем им справиться с трудностями и забыть пропаганду террористов, а также – их жестокость и убийства. Мы постараемся помочь нашим ученикам забыть о страданиях». [Манар Махмуд, школьница]:

«Мы хотим учиться, не хотим жить в невежестве».

«Исламское государство» захватило Мосул около трёх лет назад. Операцию по освобождению начали в марте прошлого года. В январе исламистов выбили из восточной части. Однако они по-прежнему удерживают западную.

В освобождении Мосула участвуют иракская армия, курдское ополчение, коалиция, состоящая из отрядов шиитов, езидов и христиан, а также Международная коалиция во главе с США.