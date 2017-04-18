18 апреля 2017

В соревнованиях по аэробатике победил японец

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Ёсихидэ Муроя из Японии победил во втором этапе международного чемпионата Air Race World 2017 года. Это вторая золотая медаль в его карьере. Экстремальные соревнования по аэробатике в этот раз прошли в американском Сан-Диего.

Муроя, которого также называют Ёси, удивил собравшихся точным и динамичным пилотированием. Его время — 58,5 секунд.

Серебряный призёр этапа словенский пилот Петер Подлуншек пролетел дистанцию почти на 2 секунды медленнее.

Действующий чемпион мира немец Маттиас Долдерер стал третьим. Ему добавили три штрафные секунды за то, что у финиша он задел один из пилонов «воздушных ворот».

В общем зачёте Муроя поднялся на десять позиций и оказался на третьем месте. На первом по-прежнему — чешский пилот Мартин Сонка. В прошлом этапе в Абу-Даби он получил «золото». В этот раз прилетел пятым. На второй ступени – Долдерер.

Следующий тур Air Race World пройдёт в японской Тибе. Именно там японский пилот в прошлом году одержал первую победу в своей карьере.

Аэробатика – демонстрация фигур высшего пилотажа. Суть соревнований – наиболее точно и быстро пройти дистанцию через «воздушные ворота» из пилонов высотой 20 метров.

Скорость самолётов может быть больше 400 километров в час. Участвуют только самые опытные пилоты. Они проходят тщательный отбор.

Первый чемпионат в этом формате состоялся в 2005 году. Обычно соревнования проходят в несколько этапов. И каждый принимает другая страна.

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