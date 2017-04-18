Опрос: Эммануэль Макрон опередит Марин Ле Пен на выборах президента

Кандидат-центрист Эммануэль Макрон победит в президентских выборах во Франции. Таковы данные опроса компании Opinionway. Голосование пройдёт в два тура 23 апреля и 7 мая.

Согласно этому же опросу, главным соперником Макрона во втором туре будет крайне правый кандидат Марин Ле Пен.

Как предсказывают социологи, в первом туре и Макрон, и Ле Пен наберут примерно по 22% голосов. Кандидат от консерваторов Франсуа Фийон – 21%, а крайне левый кандидат Жан-Люк Меланшон – 18%.

Затем во втором туре Макрон получит 64% голосов, а Ле Пен – 36%.

До выборов остаётся всего несколько дней. Кандидаты проводят последние встречи с избирателями.

Эммануэль Макрон сказал, что он и его команда хотят ответственно подойти к будущему страны.

[Эммануэль Макрон, кандидат в президенты Франции]:

«Смотрите, в этих выборах 10 из 11 кандидатов хотят вернуть нас в призрачное прошлое, назад к закрытым границам. Не слушайте их, выступайте против этого».

Марин Ле Пен по-другому видит лучшее будущее для французов.

[Марин Ле Пен, кандидат в президенты Франции]:

«Я говорю вам, что хочу вас защитить. Первое, что я сделаю в должности президента, — верну Франции её границы».

А левый кандидат Жан-Люк Меланшон решил обратиться к своим сторонникам с баржи. Он плавал по парижским каналам и делал остановки, чтобы пообщаться с избирателями.