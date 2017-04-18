Стена между Мексикой и США может «разрезать» пополам резервацию индейцев

Новый президент США Дональд Трамп обещал построить стену на границе между Мексикой и США. И народ папаго не на шутку встревожен. Люди боятся, что скоро не смогут так же свободно перемещаться по территории всей резервации. Её в буквальном смысле слова «разрежут» пополам.
Это означает, что кто-то не сможет ходить в школу, кто-то — посещать семейного врача, а кто-то — ездить на работу.
[Франсин Хосе, представительница народа папаго]:
«Стена – это очень плохо для обеих сторон».
Представитель органа правления народа говорит, что стена также лишит людей возможности навещать могилы родственников.
[Верлон Хосе, зампредседателя органа правления народа папаго]:
«Если появится стена, мы не сможем вести нормальную жизнь. Я хочу вас спросить: «Как бы вы себя почувствовали, если бы вам запретили посещать родственников, живых или умерших?»»
Представители народа говорят, что пока не планировали масштабных протестов. Но, если потребуется, обещают стоять до конца.
[Верлон Хосе, зампредседателя органа правления народа папаго]:
«Если мы увидим бульдозеры, могу вам сказать, что я здесь буду стоять не один, люди придут».
Люди папаго предлагают альтернативу: они говорят, что границу на их территориях можно защитить, если установить здесь больше камер наблюдения и направить сюда больше сотрудников пограничных служб.