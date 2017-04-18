Стена между Мексикой и США может «разрезать» пополам резервацию индейцев

Резервация индейского народа папаго простирается от американского штата Аризона до мексиканского Сонора. Местный народ имеет право пересекать границу между двумя странами через эти незамысловатые ворота. Но теперь это исключительное право — под угрозой.

Новый президент США Дональд Трамп обещал построить стену на границе между Мексикой и США. И народ папаго не на шутку встревожен. Люди боятся, что скоро не смогут так же свободно перемещаться по территории всей резервации. Её в буквальном смысле слова «разрежут» пополам.

Это означает, что кто-то не сможет ходить в школу, кто-то — посещать семейного врача, а кто-то — ездить на работу.

[Франсин Хосе, представительница народа папаго]:

«Стена – это очень плохо для обеих сторон».

Представитель органа правления народа говорит, что стена также лишит людей возможности навещать могилы родственников.

[Верлон Хосе, зампредседателя органа правления народа папаго]:

«Если появится стена, мы не сможем вести нормальную жизнь. Я хочу вас спросить: «Как бы вы себя почувствовали, если бы вам запретили посещать родственников, живых или умерших?»»

Представители народа говорят, что пока не планировали масштабных протестов. Но, если потребуется, обещают стоять до конца.

[Верлон Хосе, зампредседателя органа правления народа папаго]:

«Если мы увидим бульдозеры, могу вам сказать, что я здесь буду стоять не один, люди придут».

Люди папаго предлагают альтернативу: они говорят, что границу на их территориях можно защитить, если установить здесь больше камер наблюдения и направить сюда больше сотрудников пограничных служб.