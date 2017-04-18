19 апреля 2017

Зрители в Сан-Антонио оценили изящество и грацию Shen Yun

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Зрители в американском Сан-Антонио говорят, что шоу Shen Yun открыло им глаза на историю и культуру Китая.

[Диана Доминго, руководитель проекта клинических исследований]:
«Думаю, китайские культура и история содержат очень много прекрасного, грациозного и изящного. Китай – это значимая часть мира. Оттуда приезжает так много разных людей. Шоу очаровательное и прекрасное. Мы не смогли бы на самом деле понять, что такое китайская культура, если его не увидели бы».

Считается, что традиционная китайская культура передана свыше и наполнена духовным смыслом.

Это очень тронуло Диану и её мужа.

[Ден Джервелл, психолог-клиницист]:
«Глубокое содержание, которое было представлено очень хорошо и артистично, также позволяет западным людям понять суть и истоки этой духовности. Смысл передают через искусство, через выступление, он исходит из глубин веков. Надеюсь, что когда-то произойдёт воскрешение».

А супружеская пара Тэмми и Эндрю Новосивски отметили красоту шоу.

[Тэмми Новосивски, зрительница]:
«Это было прекрасно и утончённо. Артисты были очень грациозными. Я получила массу удовольствия».

[Эндрю Новосивски, зритель]:
«Мне понравилось, что перед каждым номером рассказывали, какой в нём заложен смысл. А потом появлялись артисты в удивительных костюмах. И эти костюмы очень хорошо вписывались в сюжет номера. На шоу я почувствовал большое умиротворение. Было очень приятно. Общее впечатление дополняла прекрасная музыка. Она вместе с мастерством артистов и прекрасными костюмами составляла одно целое».

Зрители выразили надежду, что шоу увидит как можно больше людей.

[Тэмми Новосивски, зрительница]:
«Да, советую всем прийти и его посмотреть».

[Эндрю Новосивски, зритель]:
«Приходите, это прекрасное шоу. Его стоит увидеть».

[Ден Джервелл, психолог-клиницист]:
«Надеюсь, компания будет совершенствоваться и расширяться, и доносить свою идею миру».

В настоящее время Shen Yun также даёт концерты в Голливуде.

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