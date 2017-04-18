Зрители в Сан-Антонио оценили изящество и грацию Shen Yun

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Зрители в американском Сан-Антонио говорят, что шоу Shen Yun открыло им глаза на историю и культуру Китая.
Считается, что традиционная китайская культура передана свыше и наполнена духовным смыслом.
Это очень тронуло Диану и её мужа.
А супружеская пара Тэмми и Эндрю Новосивски отметили красоту шоу.
Зрители выразили надежду, что шоу увидит как можно больше людей.[Эндрю Новосивски, зритель]:
«Приходите, это прекрасное шоу. Его стоит увидеть». [Ден Джервелл, психолог-клиницист]:
«Надеюсь, компания будет совершенствоваться и расширяться, и доносить свою идею миру».
В настоящее время Shen Yun также даёт концерты в Голливуде.