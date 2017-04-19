Выборы в Великобритании могут пройти на 3 года раньше срока

[Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании]:
«Я только что провела встречу Кабинета, где мы договорились, что правительство должно организовать всеобщие выборы 8 июня».
Изначально они должны были состояться не раньше 2020 года. Однако по словам главы правительства, в британском парламенте нет единства. А это означает, что не будет и стабильного процесса выхода из Европейского союза.
[Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании]:
«Страна едина, но Вестминстер – нет. В последние недели лейбористы угрожали проголосовать против соглашения с Евросоюзом. Либерал-демократы говорили, что хотят завести работу парламента в тупик, а Шотландская национальная партия заявляла, что проголосует против закона, который официально аннулирует членство Великобритании в Евросоюзе».
Мэй уже сообщила о своём намерении королеве Елизавете II, а также представила законопроект в парламент. Для его одобрения нужны две трети голосов в Палате общин.
Лидер главной оппозиционной партии лейбористов приветствовал решение. То есть существуют все шансы, что парламент досрочные выборы утвердит.
Мнения прохожих на улицах Лондона разделились.
[житель Великобритании]:
«Думаю, она поступает правильно. Теперь люди снова выскажут все «за» и «против» в отношении «брексита», скажут, стоит ли снова вернуть этот вопрос на одобрение парламента».
[житель Великобритании]:
«Думаю, она это делает намеренно, когда оппозиция ослабла и нет явной альтернативы. Это плохое решение для нашей страны».
Мэй – бывший министр внутренних дел Великобритании. На должность премьера она вступила в прошлом году.