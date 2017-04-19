Выборы в Великобритании могут пройти на 3 года раньше срока

Премьер-министр Великобритании неожиданно объявила, что хочет провести в стране досрочные выборы в парламент.

[Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании]:

«Я только что провела встречу Кабинета, где мы договорились, что правительство должно организовать всеобщие выборы 8 июня».

Изначально они должны были состояться не раньше 2020 года. Однако по словам главы правительства, в британском парламенте нет единства. А это означает, что не будет и стабильного процесса выхода из Европейского союза.

[Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании]:

«Страна едина, но Вестминстер – нет. В последние недели лейбористы угрожали проголосовать против соглашения с Евросоюзом. Либерал-демократы говорили, что хотят завести работу парламента в тупик, а Шотландская национальная партия заявляла, что проголосует против закона, который официально аннулирует членство Великобритании в Евросоюзе».

Мэй уже сообщила о своём намерении королеве Елизавете II, а также представила законопроект в парламент. Для его одобрения нужны две трети голосов в Палате общин.

Лидер главной оппозиционной партии лейбористов приветствовал решение. То есть существуют все шансы, что парламент досрочные выборы утвердит.

Мнения прохожих на улицах Лондона разделились.

[житель Великобритании]:

«Думаю, она поступает правильно. Теперь люди снова выскажут все «за» и «против» в отношении «брексита», скажут, стоит ли снова вернуть этот вопрос на одобрение парламента». [житель Великобритании]:

«Думаю, она это делает намеренно, когда оппозиция ослабла и нет явной альтернативы. Это плохое решение для нашей страны».

Мэй – бывший министр внутренних дел Великобритании. На должность премьера она вступила в прошлом году.