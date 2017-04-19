Американец хочет спасти фруктовый сад от застройщиков

Фруктовый сад Рона Финли – это небольшой зелёный оазис на юге Лос-Анджелеса. Вот уже семь лет мужчина возделывает плодородный участок земли и собирает урожай за урожаем.

Все плоды предназначены для местных жителей. Рон считает мегаполисы продовольственными тюрьмами и хочет обеспечить соседей натуральной едой.

[Рон Финли, садовник]:

«Нам доступен фаст-фуд, всякие лекарства в круглосуточных аптеках, можно купить в магазине и продукты, но они нас убивают. Поэтому я выращиваю фрукты и овощи сам и хочу, чтобы и другие люди делали так же. Хочу, чтобы они стали здоровее и жили подольше».

Однако «зелёный» проект неожиданно оказался под угрозой. Землю, где растёт сад, продали строительной фирме. Впрочем, садовник сдаваться не намерен. Рон и его сторонники запустили в Интернете кампанию по сбору средств. Они хотят выкупить участок и спасти сад.

[Рон Финли, садовник]:

«Мы собираем деньги разными способами, но, в основном, они поступают через наш веб-сайт в Интернете. Это частные пожертвования. Люди заходят на сайт и перечисляют деньги».

Все эти растения для Рона – не просто сад, не обыденное увлечение. Он считает, что возвращает культуру к её истоку.

[Рон Финли, садовник]:

«Это вдохновляет людей выращивать хоть что-то самим. Они задумываются над тем, к чему мы идём, куда должны вернуться, мы вспоминаем о матушке-земле. Кто ценит её — тот уважает себя».

Энтузиаст уже собрал чуть более полумиллиона долларов.