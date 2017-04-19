В Перу — вспышка лихорадки денге

[пострадавшая от наводнения]:
«Мы сильно пострадали, здесь застаивается вода с мусорной свалки».
От денге уже умерли 7 человек. В Пьюре ежедневно сообщается о трёхстах новых случаях заболевания.
Военные раздают гуманитарную помощь и лекарства. Власти также распорядились организовать мобильные клиники для срочной помощи людям с подозрением на опасную лихорадку.
[Сезар Морон, глава регионального комитета здравоохранения]:
«Конечно, это нас беспокоит, мы же люди. Ситуация очень тревожная, и мы продолжаем принимать меры».
Симптомы денге: высокая температура, боли в костях и мышцах, упадок сил, отсутствие аппетита и бессонница.
[пациентка с денге]:
«Мне показалось, что я сейчас упаду, как будто я была беременна. В этой части тела стало больно. Я пошла в туалет и увидела кровь».
Лихорадка не лечится и обычно проходит сама собой. В 5% случаев может привести к смерти. При геморрагической форме денге умирает примерно половина заболевших.
С вспышкой денге пытаются справиться на фоне масштабного восстановления после смертоносных наводнений. По словам президента, оно обойдётся стране в 9 миллиардов долларов.