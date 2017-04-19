19 апреля 2017

В Марселе задержали подозреваемых в подготовке теракта

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Французская полиция задержала в Марселе двух подозреваемых в подготовке теракта. Предполагается, что они планировали совершить его во время президентских выборов. Они начнутся в воскресенье.

Кандидат в президенты Эммануэль Макрон призвал объединиться в борьбе против терроризма.

[Эммануэль Макрон кандидат в президенты Франции]:
«Террористы стремятся уничтожить французское общество, внести разлад, разрушив то, что его объединяет, в том числе – демократию. Поэтому нам надо сохранять спокойствие и бдительность, укреплять наш республиканский дух и сплотиться».

Двое задержанных – мужчины 24 и 30 лет с французским гражданством. Они были известны спецслужбам как радикальные исламисты. Подозреваемых разыскивали более недели. На месте задержания полиция обнаружила взрывчатые вещества и оружие. Такую самодельную взрывчатку использовали при подготовке терактов в Париже и Брюсселе.

Кандидатов на пост президента предупредили о риске покушений ещё до ареста подозреваемых.

Первый тур президентских выборов состоится во Франции 23 апреля. Второй намечен на 7 мая.

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