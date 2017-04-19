Audi показала электрический концепт e-tron Sportback

Участники автосалона в Шанхае готовятся к открытию международной выставки. А компания Audi тем временем представила премьеру — концепт e-tron Sportback. Это полностью электрический кроссовер с запасом хода 500 километров.

Силовая установка – три электромотора. В совокупности они выдают 435 лошадиных сил, но кратковременно мощность может увеличиться до 500 лошадей. Разгон до сотни – за четыре с половиной секунды.

Немецкая компания уверена: будущее — за экологичными автомобилями.

[Дитмар Фоггенрайтер, сотрудник компании Audi]:

«Во-первых, во всё мире есть клиенты, которые беспокоятся за экологию. Они просят решить проблему вредных выбросов. И наша задача – на переходном этапе выпускать гибридные автомобили. Потом будет всё больше полностью электрических машин».

Серийное производство кроссовера e-tron Sportback начнётся в 2019-м. Пять машин в течение пяти лет соберут совместно с китайской государственной автомобилестроительной компанией. Продадут эти электромобили в КНР.

[Дитмар Фоггенрайтер, сотрудник компании Audi]:

«У нас составлен десятилетний план сотрудничества с Автомобильным заводом № 1. В него включено и строительство электрических автомобилей, потому что к экологичности стремятся во всём мире».

Автосалон в Шанхае откроется 21 апреля. Он считается крупнейшим в Азии. Международная выставка проходит раз в два года, чередуясь с Пекинским автошоу.