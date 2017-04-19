МВФ улучшил прогноз темпов роста мировой экономики

На этой неделе в Вашингтоне проходят ежегодные весенние встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.

МВФ представил свой обновлённый прогноз темпов роста мировой экономики на этот год. По словам главного экономиста фонда, рост ускорится. Положительно повлияет увеличение объёмов промышленного производства в Европе, Японии и Китае. При этом, он предупредил, что полноценному восстановлению мешает протекционизм.

[Морис Обстфельд, главный экономист МВФ]:

«Мы прогнозируем, что темпы роста мировой экономики составят 3,5% в этом году, в прошлом было 3,1%. А в 2018 рост составит 3,6%».

В январе МВФ прогнозировал, что в этом году мировая экономика вырастет на 3,4%.

[Морис Обстфельд, главный экономист МВФ]:

«Нынешний прогноз — выше, чем январский. Повышение объясняется хорошими экономическими новостями из Европы и Азии, а также тем, что мы ожидаем ускоренных темпов роста в США».

В МВФ говорят, что хронически слабые развитые экономики получат пользу от восстановления международной промышленности и торговли.

Международный валютный фонд также улучшил прогнозы темпов роста японской, китайской и европейской экономик. Прогноз для США остался на прежнем уровне.

По мнению главного экономиста МВФ, помешать полноценному восстановлению могут слабая производительность и политика, которая ставит барьеры для международной торговли.