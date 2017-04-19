19 апреля 2017

Египетские археологи показали новые находки в Луксоре

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У Луксорского храма представили огромную гранитную статую великого фараона Рамзеса II. Её высота — 11 метров, вес – 75 тонн. Её впервые обнаружили в 1958 году. Всего было найдено 57 обломков. Но восстановление начали только в прошлом году.

Египетские власти говорят, что новые находки привлекут больше туристов.

[Хишам эль-Демери, глава Управления развития туризма Египта]:
«Число туристов в классические египетские города Луксор и Асуан выросло до количества 2010 года. В Луксоре и Асуане их даже больше, чем на Красном море».

Археологи также показали находки из гробницы древнеегипетского чиновника Усерхета.

[Халед аль-Анани, министр по делам древностей Египта]:
«Гробница Усерхета, вероятнее всего, — времён 18-й династии. Мы удивились тому, сколько нашли в ней предметов. Там было много посуды, много фигурок ушебти, более 1000 штук, много гробов, мумий, стелы».

В гробницу можно попасть из небольшого дворика. Оттуда по коридорам — во внутренние помещения.

[Мостафа Вазири, глава археологических раскопок]:
«Усерхет боялся, что гробницу его дедушки разграбят, поэтому он отрезал эту часть и спрятал в ней несколько деревянных гробов. Мы нашли семь».

Возраст гробницы – более 3000 лет.

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