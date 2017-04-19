Индонезийцы увлеклись слэклайном

Слэклайн увлекает всё больше индонезийцев. Хождение по стропе для них – это и спорт, и активный отдых.
[Мульяна, сооснователь сообщества Pushing Panda]:
«Чувствуя прилив адреналина, нужно держать равновесие на стропе. Получается такая смесь страха и наслаждения».
Слэклайнеры в отличие от канатоходцев используют нейлоновую ленту. Её ширина – от двух с половиной до шести сантиметров. При этом обязательно нужно соблюдать правила безопасности, установленные Международной ассоциацией слэклайна.
Стропу привязывают к деревьям или столбам, охват которых — не меньше 30 сантиметров. Вставать на ленту можно только в трёх-четырёх метрах от её начала. Это поможет избежать травм при возможном падении. Страховка во время хайлайна – хождения высоко над землёй, обязательна.
[Мульяна, сооснователь сообщества Pushing Panda]:
«При занятиях слэклайном для нас важна безопасность. Мы следим, чтобы все использовали надлежащее оборудование и тренировались с опытными людьми».
[Хадди Ахмад Холиди, эксперт по безопасности]:
«Не знаю, как слэклайн будет развиваться дальше, но сейчас он считается экстремальным видом спорта. И безопасность в нём – главное».
Сообщество слэклайнеров Pushing Panda образовалось в Индонезии около шести лет назад. В настоящее время в него входят 50 человек. При этом оно постоянно пополняется. Тренировки новичков начинаются с триклайна, когда стропа размещена на маленькой высоте.
[Бени Ибрагим, студент]:
«Мне хочется заниматься слэклайном. Я люблю спорт. Это и весело, и полезно для здоровья».
Слэклайнеры сообщества ходят по стропе, натянутой на высоте 60, 120 и 900 метров. Новая цель – пройти по нейлоновой ленте на склоне горы Джая – самой высокой в Индонезии.