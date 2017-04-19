Индонезийцы увлеклись слэклайном

Шум листвы, щебетание птиц. Но индонезийских слэклайнеров такая умиротворяющая обстановка, наоборот, вдохновляет на усиленные тренировки. Здесь, на высоте 12 метров над чайной плантацией они учатся ещё лучше владеть своим телом.

Слэклайн увлекает всё больше индонезийцев. Хождение по стропе для них – это и спорт, и активный отдых.

[Мульяна, сооснователь сообщества Pushing Panda]:

«Чувствуя прилив адреналина, нужно держать равновесие на стропе. Получается такая смесь страха и наслаждения».

Слэклайнеры в отличие от канатоходцев используют нейлоновую ленту. Её ширина – от двух с половиной до шести сантиметров. При этом обязательно нужно соблюдать правила безопасности, установленные Международной ассоциацией слэклайна.

Стропу привязывают к деревьям или столбам, охват которых — не меньше 30 сантиметров. Вставать на ленту можно только в трёх-четырёх метрах от её начала. Это поможет избежать травм при возможном падении. Страховка во время хайлайна – хождения высоко над землёй, обязательна.

[Мульяна, сооснователь сообщества Pushing Panda]:

«При занятиях слэклайном для нас важна безопасность. Мы следим, чтобы все использовали надлежащее оборудование и тренировались с опытными людьми». [Хадди Ахмад Холиди, эксперт по безопасности]:

«Не знаю, как слэклайн будет развиваться дальше, но сейчас он считается экстремальным видом спорта. И безопасность в нём – главное».

Сообщество слэклайнеров Pushing Panda образовалось в Индонезии около шести лет назад. В настоящее время в него входят 50 человек. При этом оно постоянно пополняется. Тренировки новичков начинаются с триклайна, когда стропа размещена на маленькой высоте.

[Бени Ибрагим, студент]:

«Мне хочется заниматься слэклайном. Я люблю спорт. Это и весело, и полезно для здоровья».

Слэклайнеры сообщества ходят по стропе, натянутой на высоте 60, 120 и 900 метров. Новая цель – пройти по нейлоновой ленте на склоне горы Джая – самой высокой в Индонезии.