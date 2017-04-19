Трекер показывает зоны с грязным воздухом

Где в Риме дышится легко? Ответ на этот вопрос теперь можно получить при помощи вот этого трекера. Он умеет в реальном времени проверять качество воздуха. А потом при помощи приложения отправлять информацию на мобильный телефон.

Разработало его Национальное агентство Италии по вопросу новых технологий и энергетики.

Зелёный цвет означает, что воздух чистый, жёлтый указывает на средний уровень загрязнения, оранжевый и красный говорят о том, что в этом районе гулять не стоит.

[Саверио де Вито, один из разработчиков трекера]:

«Система оборудована четырьмя электромеханическими датчиками. Они следят за содержанием угарного газа, оксида азота и озона, а также измеряют температуру воздуха и влажность».

Всю информацию сравнивают со стандартами, которые установила Европейская комиссия.

[Саверио де Вито, один из разработчиков трекера]:

«Когда индекс ниже 20%, это означает, что мы дышим хорошим воздухом, который не вредит здоровью. Когда индекс больше 20% и достигает 50 или даже превышает 100%, то качество воздуха очень плохое».

Трекер называется MONICA. Его начали разрабатывать в 2013 году. Средства собирали через кампанию в социальных сетях. Исследователи уверены: когда люди участвуют в проекте, они сами начинают думать, как очистить атмосферу.

[Сальваторе Фиоре, исследователь]:

«Люди узнают о проблеме и сами начинают вести себя по-другому. Например, будут ездить на общественном транспорте, а не на личном, или начнут экономить электроэнергию».

В сентябре устройство начнут тестировать. 50-ти участникам проекта дадут его на месяц. За это время они смогут оценить все его достоинства и недостатки и что-то порекомендовать.

Прохожие на улицах Рима по-разному отзываются о новом устройстве.

[житель Рима]:

«Концентрация смога большая. Вся паутина в Риме становится чёрной, то есть здесь сильная загазованность. Такое устройство могло бы помочь».

[житель Бельгии]:«Рим, Милан очень грязные. Чтобы это понять, не нужно приложение. Я дышу грязью».

В настоящее время один трекер MONICA стоит 500 евро. Исследователи хотят снизить цену до 200 или даже 100 евро за штуку.