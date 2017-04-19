Трекер показывает зоны с грязным воздухом

Разработало его Национальное агентство Италии по вопросу новых технологий и энергетики.
Зелёный цвет означает, что воздух чистый, жёлтый указывает на средний уровень загрязнения, оранжевый и красный говорят о том, что в этом районе гулять не стоит.
[Саверио де Вито, один из разработчиков трекера]:
«Система оборудована четырьмя электромеханическими датчиками. Они следят за содержанием угарного газа, оксида азота и озона, а также измеряют температуру воздуха и влажность».
Всю информацию сравнивают со стандартами, которые установила Европейская комиссия.
[Саверио де Вито, один из разработчиков трекера]:
«Когда индекс ниже 20%, это означает, что мы дышим хорошим воздухом, который не вредит здоровью. Когда индекс больше 20% и достигает 50 или даже превышает 100%, то качество воздуха очень плохое».
Трекер называется MONICA. Его начали разрабатывать в 2013 году. Средства собирали через кампанию в социальных сетях. Исследователи уверены: когда люди участвуют в проекте, они сами начинают думать, как очистить атмосферу.
[Сальваторе Фиоре, исследователь]:
«Люди узнают о проблеме и сами начинают вести себя по-другому. Например, будут ездить на общественном транспорте, а не на личном, или начнут экономить электроэнергию».
В сентябре устройство начнут тестировать. 50-ти участникам проекта дадут его на месяц. За это время они смогут оценить все его достоинства и недостатки и что-то порекомендовать.
Прохожие на улицах Рима по-разному отзываются о новом устройстве.
[житель Бельгии]:
[житель Рима]:
«Концентрация смога большая. Вся паутина в Риме становится чёрной, то есть здесь сильная загазованность. Такое устройство могло бы помочь».
«Рим, Милан очень грязные. Чтобы это понять, не нужно приложение. Я дышу грязью».
В настоящее время один трекер MONICA стоит 500 евро. Исследователи хотят снизить цену до 200 или даже 100 евро за штуку.