19 апреля 2017

Зрители в Сан-Антонио: «Шоу Shen Yun обязательно нужно посмотреть»

| 0

Зрители в американском городе Сан-Антонио в штате Техас восторженно отозвались о шоу Shen Yun.

[Линда Тёрли, логопед на пенсии]:
«Это шоу просто нужно посмотреть, все должны увидеть его воочию. Я слышала, что это лучшее шоу в мире, и мне кажется, так оно и есть. У них такие грациозные движения. Просто прекрасно. Ещё мне понравились акробатика и 3D-графика со всеми пейзажами на заднем плане… Никогда не видела, чтобы артисты выпрыгивали из экрана. Это невероятно».

[Изольда Сицина, менеджер по продажам]:
«О, это прекрасно. Очень вдохновляет. Это одно из тех шоу, которые заставляют задуматься и вдохновляют ставить большие цели. Их выступление, их движения и акробатика просто прекрасны. Мне очень понравилось».

Она также похвалила создателей шоу за креативность.

[Изольда Сицина, менеджер по продажам]:
«Вот почему я рада, что привела сюда дочь. Она увидела другую культуру, а это вдохновит её расширять кругозор и тоже творить. Вот какой эффект имеет это шоу».

[Ирма Гарсия, зрительница]:
«Это было удивительно: цвета, танцы, музыка. Потрясающе. Мне очень-очень понравилось».

Далее Shen Yun выступит в техасских городах Корпус-Кристи и Мак-Аллен.

Зрители в Сан-Антонио: «Шоу Shen Yun обязательно нужно посмотреть»Зрительница о Shen Yun: «Я наслаждалась каждой секундой»Shen Yun принёс зрителям радость и вдохновениеПервое шоу Shen Yun в Таузанд-Окс получило восторженные отзывыЗрители о Shen Yun: «Больше всего нам понравилось… всё»Зрители в Сан-Антонио оценили изящество и грацию Shen Yun«Shen Yun – это бессмертная классика»Shen Yun тронул сердце балерины «неземным» представлениемShen Yun попрощался с Санта-Барбарой завершающим концертом при аншлагеАктриса и кинематографист: Shen Yun – это зрелищное шоу

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



 
© 2002-2016 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.