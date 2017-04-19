Зрители в Сан-Антонио: «Шоу Shen Yun обязательно нужно посмотреть»

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Зрители в американском городе Сан-Антонио в штате Техас восторженно отозвались о шоу Shen Yun.
Она также похвалила создателей шоу за креативность.
Далее Shen Yun выступит в техасских городах Корпус-Кристи и Мак-Аллен.