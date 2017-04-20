В бассейне в Италии можно нырнуть на глубину 42 метра

[Андреа Дзуккари, тренер]:

«На глубине 42 метра ощущения очень необычные. Если тело расслаблено, нет напряжения, то похоже, будто находишься в утробе матери».

Бассейн Y-40 в Италии – самый глубокий в мире. Для поклонников фридайвинга здесь – самое привольное место. Максимальная глубина бассейна – 42 метра. А главное – в нём нет акул и другой хищной рыбы.

Бассейн расположен недалеко от Падуи — в местности, известной виноградниками и термальными источниками. В нём есть платформы на глубине десяти и 20 метров, смоделированы подводные пещеры для любителей приключений и построен прозрачный тоннель.

В одной из секций бассейна можно посмотреть выступление русалки.

[Илария Молинари, инструктор по плаванию]:

«Плавать как русалка – это наслаждение. Я надеваю моноласту, и движения становятся как у русалки. Мне всегда нравился этот образ».

Среди частых посетителей бассейна – опытные ныряльщики.

[Омар Леучи, фридайвер]:

«В Y-40 фридайверы разрабатывают разные методы погружения, которые потом используют в море. Здесь тепло и безопасно. Можно тренироваться зимой, чтобы к началу сезона быть в хорошей форме».

Помимо тренировок, здесь преподают и теорию подводного плавания.

[Андреа Дзуккари, тренер]:

«Подводное плавание отличается от других видов спорта. Адреналин тут не нужен. В бассейне надо расслабиться, потренировать лёгкие, даже помедитировать, чтобы подготовить тело и сознание к глубокому погружению».

Бассейн вмещает более четырёх миллионов литров воды. Её температура – 32 градуса, поэтому гидрокостюм здесь не нужен.

До открытия этого бассейна самым глубоким считался комплекс «Немо 33» в Бельгии.