В бассейне в Италии можно нырнуть на глубину 42 метра

[Андреа Дзуккари, тренер]:
«На глубине 42 метра ощущения очень необычные. Если тело расслаблено, нет напряжения, то похоже, будто находишься в утробе матери».
Бассейн расположен недалеко от Падуи — в местности, известной виноградниками и термальными источниками. В нём есть платформы на глубине десяти и 20 метров, смоделированы подводные пещеры для любителей приключений и построен прозрачный тоннель.
В одной из секций бассейна можно посмотреть выступление русалки.
[Илария Молинари, инструктор по плаванию]:
«Плавать как русалка – это наслаждение. Я надеваю моноласту, и движения становятся как у русалки. Мне всегда нравился этот образ».
Среди частых посетителей бассейна – опытные ныряльщики.
[Омар Леучи, фридайвер]:
«В Y-40 фридайверы разрабатывают разные методы погружения, которые потом используют в море. Здесь тепло и безопасно. Можно тренироваться зимой, чтобы к началу сезона быть в хорошей форме».
Помимо тренировок, здесь преподают и теорию подводного плавания.
[Андреа Дзуккари, тренер]:
«Подводное плавание отличается от других видов спорта. Адреналин тут не нужен. В бассейне надо расслабиться, потренировать лёгкие, даже помедитировать, чтобы подготовить тело и сознание к глубокому погружению».
Бассейн вмещает более четырёх миллионов литров воды. Её температура – 32 градуса, поэтому гидрокостюм здесь не нужен.
До открытия этого бассейна самым глубоким считался комплекс «Немо 33» в Бельгии.