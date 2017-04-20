Ипотечный рынок Венгрии выходит из депрессии

На участке земли между двумя трассами на западе Будапешта полным ходом идёт строительство. Заканчивают монолитный жилой дом. Несколько лет стройка была заморожена. Но теперь у проекта новый владелец, который обещает 350 новых домов и 55 тысяч квадратных метров офисных помещений.

В Венгрии ожидают строительного и ипотечного бума. В этом году банки готовятся выдать рекордное с 2008 года количество кредитов на жильё. Дел у застройщиков будет невпроворот.

[Тамаш Кричфалуши, директор по продажам и маркетингу]:

«Это очень горячий период, когда каждый, кто может построить новый дом, это делает. Новых построенных домов в этом году может стать намного больше. Но большой скачок будет в 2018 и в 2019».

В 2008 году, когда начался мировой финансовый кризис, тысячи венгров с ипотекой в иностранной валюте потерпели финансовый крах.

Теперь же экономика восстанавливается, а процентные ставки — на рекордно низком уровне. Кроме того, государство предлагает жилищные программы семьям и урезает налоги. Всё это приводит к тому, что квартиры и дома становятся доступнее.

Взять ипотеку в национальной валюте сейчас дешевле, чем это было в иностранной валюте до кризиса.

[Дэвид Немет, аналитик]:

«Ипотечный сегмент растёт на фоне низких процентных ставок. Правительство урезало их последние несколько лет».

Спрос приводит к росту цен. По статистике, за последние два года цены на жильё в Будапеште выросли на половину.