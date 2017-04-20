Новый оползень в Колумбии: около 20 погибших

Новая трагедия в Колумбии. Сошёл второй за месяц смертоносный оползень. На этот раз пострадал город Манисалес — столица департамента Кальдас. Частично разрушено несколько жилых кварталов.

Сообщается о 19 погибших. Ещё шесть человек пропали без вести.

Оползни вызвал небывало сильный дождь. За ночь выпала среднемесячная норма осадков.

[жительница Манисалеса]:

«Раздался ужасный грохот, тряслась земля. Полностью погас свет, мы начали кричать. Когда свет включился, какой-то мужчина звал на помощь. Все побежали к нему, но его унесло потоком воды. Мы все бросились вон туда. Этот невиданный ливень начал сносить дома». [Хуан Мануэль Сантос, президент Колумбии]:

«Аэропорты Манисалеса и Перейры сейчас закрыты. Как только появится возможность их использовать, мы поможем Манисалесу в этот трудный момент. Глава Службы спасения и министр транспорта находятся там, и я уверяю всех жителей Манисалеса, что правительство страны собирается поддержать их в этой сложной ситуации».

Напомним, около трёх недель назад оползень сошёл на колумбийский город Мокоа. Погибло более 320 человек, тысячи остались без крова.

Подобные стихийные бедствия для страны — не редкость. И число жертв часто велико из-за того, что бедные колумбийцы строят ветхие дома на неустойчивых склонах гор. Самое смертоносное было в 1985 году. Тогда оползень сошёл после извержения вулкана. Погибло более 20 тысяч человек.