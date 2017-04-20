20 апреля 2017

Пересчёт голосов в Эквадоре подтвердил победу Морено

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В Эквадоре после частичного пересчёта голосов подтвердили победу Ленина Морено на президентских выборах. Он баллотировался от правящей социалистической партии «Альянс ПАИС». О результатах проверки сообщил Национальный избирательный совет (НИС).

[Фаусто Ольгуин, генеральный секретарь НИС]:
«Ленин Морено Гарсес набрал 5 062 018 голосов, это 51,16 процента. Господин председатель, эти цифры соответствуют итогам выборов».

Национальный избирательный совет объявил о победе Морено ещё 4 апреля. Однако кандидат от правоцентристской партии «КРЕО» Гильермо Лассо отказался признать результаты выборов. Он потребовал пересчёта всех голосов. Избирательный совет согласился только на частичную проверку.

Гильермо Лассо – эквадорский бизнесмен и бывший банкир. Лассо считает, что большая часть голосов была отдана за него. Однако по данным НИС, он заручился поддержкой около 49% избирателей.

НИС пересчитал около 1 миллиона 250 тысяч избирательных бюллетеней. Представители партии «КРЕО» в перепроверке не участвовали в знак протеста. Между тем, избирательный совет обвинения в фальсификациях отвергает.

[Хуан Пабло Посо, председатель НИС]:
«Их обвинения в мошенничестве не выдержали проверку и на национальном, и на международном уровне».

Ленин Морено вступит в должность президента Эквадора 24 мая. В настоящее время страной руководит лидер «Альянса ПАИС» Рафаэль Корреа. Он не смог выставить свою кандидатуру на выборы из-за конституционного ограничения, поскольку занимает пост президента второй срок подряд.

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